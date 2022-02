Retrasan mudanza de la SEP a Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.-La mudanza de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a Puebla, para dar cumplimiento a la promesa de descentralización de las dependencias federales, hecha hace tres años por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, está todavía en veremos.

Hasta ayer, el Centro Integral de Servicios (CIS) San Javier -ubicado en la capital poblana y señalado hace un mes como la nueva sede- sigue operando con oficinas para trámites administrativos estatales.

Además, empleados de la dependencia entrevistados en la Ciudad de México reconocieron que hay inconformidad con el proyecto, ya que no hay condiciones para cambiar de lugar de trabajo.

Desde que inició el actual Gobierno federal, Esteban Moctezuma, ex titular de la SEP, aseguró que comenzarían la mudanza.

El 6 de octubre de 2021, la Secretaria Delfina Gómez informó a medios de comunicación que en noviembre de ese año se trasladaría un primer grupo de entre 150 y 200 empleados para empezar a operar en Puebla, aunque no precisó la sede.

En enero pasado, el Gobernador Miguel Barbosa aseguró que a principios de febrero se concretaría la mudanza de la SEP e informó que la sede sería el Centro Integral de Servicios San Javier.

Sin embargo, vencieron las dos fechas anunciadas y no se ha concretado ningún traslado.

REFORMA consultó a empleados que laboran en la sede central de la SEP, en el Centro Histórico, y en las oficinas de Avenida Universidad, en la Alcaldía Benito Juárez, los cuales reconocieron que existe una negativa entre el personal para cambiarse.

Una empleada administrativa de la SEP central destacó que la principal desventaja es la falta de facilidades para cambiar de residencia a una ciudad capital.

‘A nosotros no nos consultaron, somos personas que somos de aquí, con la familia, con el patrimonio. Nos dicen (los jefes) que no está tan lejos, que son pocas horas, pero es gas (gasolina), son casetas para visitar a la familia y es pagar otra casa o renta, son impagables los gastos’, criticó.

Las casas en la zona centro de Puebla, refirió, superan los 2 millones de pesos, y la renta de departamentos, 9 mil pesos, y de casas, unos 18 mil.

‘Aunque te den más crédito en Fovissste, ya no alcanza para pagar otra casa, no se va a pagar, no queremos pagar renta porque ya tampoco alcanza el sueldo, no sé si pensaron en eso’, señaló.

De acuerdo con información pública, en la SEP laboran 16 mil 799 personas, de las que 11 mil 64 son empleados de base; 4 mil 437 de confianza y mil 298 son contratados bajo honorarios o por contratos eventuales.

Según los entrevistados, la mayoría de los empleados que manifiestan inconformidad son los de base, es decir, los que representan cerca del 70 por ciento de la plantilla laboral de la dependencia.

Un trabajador de la sede ubicada en la zona sur comentó que hay incertidumbre sobre el trabajo que desempeñarán y si los inmuebles que permanecerán en la Ciudad de México seguirán al mando de la SEP.

‘Podemos temer que el Gobierno pueda contratar nuevos (empleados) con menos prestaciones y sin antigüedad de tiempo laborado. No sabemos qué pase, no sabríamos responder, no nos han dicho’, indicó.

‘Ojalá que con el pretexto de la mudanza no vayan a hacer recortes y que usen el abandono de trabajo si nos negamos a irnos, o artiñamas legales de las que no nos podamos salvar. No queremos especular, por eso mismo queremos que nos aseguren que no nos van a eliminar’, dijo.

El número de inmuebles a cargo de la SEP en la capital del País es de 21. En un recorrido realizado por la sede central no se observó movimiento que indique traslado de documentos o muebles.

El Centro Integral de Servicios San Javier, ubicado en la capital poblana, es un edificio que operó como cárcel en el Siglo 17. Hasta ayer albergaba oficinas para realizar pagos y tramitar licencias.