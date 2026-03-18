Retrasa Trump viaje a China en medio de presión por crisis en Ormuz

El presidente Donald Trump habla durante una reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 17 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)

El presidente Donald Trump habla durante una reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 17 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump retrasó el viaje diplomático a China que tenía planeado, una visita que se había planificado durante meses, pero que empezó a desmoronarse mientras presionaba a Beijing y a otras potencias mundiales para que usaran su poderío militar para proteger el estrecho de Ormuz.

Durante una reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin en el Despacho Oval, Trump declaró el martes que iría a China dentro de cinco o seis semanas en lugar de a finales de mes. Señaló que “reprogramaría” su visita con el presidente chino Xi Jinping.

“Estamos trabajando con China, estuvieron de acuerdo con ello”, comentó Trump. “Espero con interés ver al presidente Xi. Él espera con interés verme, creo”.

La visita de Trump a China se considera una oportunidad para consolidar una frágil tregua comercial entre las dos superpotencias, pero ha quedado enredado en su esfuerzo por encontrar un desenlace para la guerra en Irán. Poco después de presionar a China y a otras naciones para que enviaran buques de guerra para asegurar el acceso al petróleo de Oriente Medio durante el fin de semana, Trump indicó que sus planes de viaje dependían de la respuesta de Beijing, aunque también afirmó el martes que Estados Unidos no necesitaba ayuda de los aliados que rechazaron su solicitud.

En una entrevista el domingo con el Financial Times, Trump declaró que quería saber si Beijing ayudaría a proteger el estrecho antes de partir para la cumbre de finales de marzo. El lunes, dijo a los reporteros que había solicitado retrasar el viaje alrededor de un mes debido a las exigencias de la guerra.

“Creo que es importante que yo esté aquí”, indicó Trump. “Así que quizás lo retrasemos un poco, no mucho”.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien se reunió esta semana en París con el viceprimer ministro chino He Lifeng para una nueva ronda de conversaciones para allanar el camino para el viaje de Trump, señaló que cualquier cambio de fecha sería por logística, no por las presiones de Trump a Beijing.

Trump está instando a otras naciones que dependen del petróleo de Oriente Medio a ayudar a vigilar el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que suele fluir alrededor de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo. Ha señalado específicamente a China, destacando que obtiene gran parte de su petróleo del estrecho mientras que Estados Unidos obtiene una cantidad mínima. También hizo llamamientos a Japón, Corea del Sur, Gran Bretaña y Francia. Hasta ahora no ha habido interesados, y China no se ha comprometido.

“Alentamos firmemente a otras naciones cuyas economías dependen del estrecho mucho más que la nuestra”, apuntó Trump en la Casa Blanca el lunes. “Queremos que vengan y nos ayuden con el estrecho”.

Trump está presentando la guerra como un favor al mundo llevado a cabo por Estados Unidos e Israel, diciendo que ahora es el momento de que otros hagan su parte para proteger el estrecho. Algunos líderes mundiales han rechazado directamente la idea y han objetado el enfoque militar de Estados Unidos.

El viaje de Trump a China conlleva importantes consecuencias geopolíticas mientras las dos naciones buscan estabilidad tras una guerra comercial que incluyó altísimos aranceles antes de que ambas partes dieran marcha atrás. Trump y Xi acordaron una tregua comercial de un año el otoño pasado, y Trump más tarde aceptó una visita de Estado a Beijing. También fue a China en 2017, durante su primer mandato.

El ministro de Relaciones Exteriores de China sostuvo la semana pasada que el país espera con interés un “año histórico” en su relación con Estados Unidos. Añadió que la actitud de China “siempre ha sido positiva y abierta, y la clave es que la parte estadounidense se encuentre con nosotros a mitad de camino”.

Las prioridades de Trump han cambiado a medida que la guerra hace que los precios del petróleo se disparen durante un difícil año de elecciones de medio término en el que la asequibilidad ya era una preocupación principal para los votantes estadounidenses. Además de posponer su viaje a China, también ha dado un impulso a Rusia al levantar las sanciones sobre su petróleo, y recurrió a las reservas de petróleo de la nación, algo a lo que anteriormente se había opuesto.