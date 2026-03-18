Gobierno de Tamaulipas fortalece su gabinete para consolidar la transformación del estado

Gerardo Algarín Hernández fue designado como titular de la Coordinación de Comunicación Social del Ejecutivo del Estado. [Agencias]

Gerardo Algarín Hernández fue designado como titular de la Coordinación de Comunicación Social del Ejecutivo del Estado. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- El gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, anunció ajustes en su gabinete de gobierno como parte de una decisión estratégica orientada a fortalecer la capacidad institucional, consolidar resultados y acelerar el proceso de transformación humanista que vive la entidad.

Estos cambios responden a la visión de construir un gobierno cada vez más eficiente, cercano y con mayor capacidad de respuesta a las necesidades de las y los tamaulipecos, en áreas clave como Salud, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y Comunicación Social.

En este sentido, el gobernador designó a la doctora Adriana Marcela Hernández Campos como titular de la Secretaría de Salud y Directora General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Tamaulipas; a Karl Heinz Becker Hernández como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; y a Gerardo Algarín Hernández como titular de la Coordinación de Comunicación Social del Ejecutivo del Estado.

Estos nombramientos reflejan la determinación del Ejecutivo estatal de fortalecer la estructura de gobierno con perfiles de alta capacidad, experiencia y compromiso, que permitan seguir avanzando con paso firme en la consolidación de un modelo de gobierno humanista, eficiente y orientado a resultados.

“El objetivo es claro, fortalecer el trabajo del gobierno para servir mejor a las y los tamaulipecos. Estamos en una etapa de consolidación que exige capacidad, compromiso, lealtad, coordinación y resultados. Por ello, tomamos decisiones firmes que nos permitan responder con mayor eficacia a las demandas de la ciudadanía”, expresó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El mandatario estatal subrayó que su administración mantiene una ruta clara basada en principios de honestidad, cercanía con la gente y responsabilidad en el ejercicio público, elementos que han permitido avanzar en la recuperación institucional del estado y en la generación de bienestar para las familias.

Asimismo, reiteró que estos ajustes forman parte de un proceso permanente de evaluación y fortalecimiento del gabinete, con el propósito de garantizar que cada área del gobierno contribuya de manera efectiva a los objetivos del estado.

“El compromiso de este gobierno es con la gente. Cada decisión que tomamos tiene como prioridad mejorar la calidad de vida de las familias tamaulipecas, consolidar el desarrollo del estado y dar resultados que se vean, se sientan y se sostengan en el tiempo”, puntualizó.

Los nombramientos entran en vigor a partir de esta fecha y consolidan un gabinete alineado, fortalecido y enfocado en seguir construyendo un Tamaulipas con mayor bienestar, justicia y oportunidades para todas y todos.