Gobierno de Tamaulipas honra la Batalla de Puebla con toma de protesta de jóvenes del SMN

Durante la ceremonia también se recordó el legado del general Ignacio Zaragoza, destacando su liderazgo y determinación en la victoria del 5 de mayo de 1862, considerada símbolo de dignidad y defensa nacional. | AGENCIAS

Durante la ceremonia también se recordó el legado del general Ignacio Zaragoza, destacando su liderazgo y determinación en la victoria del 5 de mayo de 1862, considerada símbolo de dignidad y defensa nacional. | AGENCIAS

Ciudad Victoria, Tam.– En el marco de la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, autoridades estatales, civiles y militares llevaron a cabo la Ceremonia de Toma de Protesta de Bandera a soldados del Servicio Militar Nacional (SMN), realizada en la explanada del 77/o. Batallón de Infantería.

El acto fue encabezado por el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado por el general brigadier de Estado Mayor Newton Manuel Chávez Baños.

Como parte de esta ceremonia cívico-militar, se realizó un enlace nacional con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de efectuar de manera simultánea en todo el país la toma de protesta de bandera de las y los jóvenes del Servicio Militar Nacional.

Durante su mensaje, Villegas González destacó que la Batalla de Puebla representa uno de los episodios más significativos en la defensa de la soberanía nacional y constituye un referente de unidad, patriotismo y fortaleza del pueblo mexicano.

Asimismo, exhortó a las y los jóvenes tamaulipecos a conducirse con integridad, responsabilidad y compromiso social, honrando los valores cívicos que distinguen a México como una nación de diversidad, solidaridad y riqueza cultural.

El funcionario estatal subrayó que la juventud representa una reserva moral y social fundamental para el país, capaz de enfrentar retos y contribuir a la construcción de la paz, la justicia y el bienestar colectivo.

Durante la ceremonia también se recordó el legado del general Ignacio Zaragoza, destacando su liderazgo y determinación en la victoria del 5 de mayo de 1862, considerada símbolo de dignidad y defensa nacional.

El Gobierno del Estado reiteró que esta conmemoración fortalece el sentido de unidad nacional y reafirma el compromiso de preservar la soberanía, la libertad y los principios constitucionales de México.

Al evento asistieron autoridades de los tres órdenes de gobierno, representantes del Poder Judicial, Legislativo, municipios de la entidad y mandos de la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas.