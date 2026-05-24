Retiene Usyk títulos pesados tras vencer por nocaut técnico a Verhoeven

Kickboxer neerlandés complicó combate y estuvo cerca de llevar al campeón ucraniano hasta el límite

Usyk, de 39 años, derribó al retador en los instantes finales del penúltimo asalto, [Agencias]

Usyk, de 39 años, derribó al retador en los instantes finales del penúltimo asalto, [Agencias]

GUIZA, Egipto.- El campeón pesado Oleksandr Usyk superó un susto para conseguir una victoria por nocaut técnico en el 11º asalto ante Rico Verhoeven, un kickboxer holandés que estuvo a punto de llevar al ucraniano invicto al límite.

En un desenlace caótico, Usyk, de 39 años, derribó al retador en los instantes finales del penúltimo asalto, y el réferi Mark Lyson detuvo la pelea a los 2:59 minutos, después de que Usyk se lanzó al ataque.

El desenlace sobrevino pese a que Verhoeven se levantó antes de que sonara la campana y de que se agotara la cuenta.

“Pienso que pararon la pelea demasiado temprano, pero al final no depende de mí”, comentó Verhoeven todavía en el ring y con las Pirámides de Guiza de fondo.

Usyk (25-0, 16 nocauts) posee los cinturones del CMB, AMB y FIB.

Para Verhoeven, de 37 años, fue apenas la segunda vez que peleó como boxeador.

Usyk, que dedicó el triunfo al “pueblo ucraniano y a los soldados ucranianos”, expresó: “Muchas gracias, Rico, eres un peleador increíble”.

Verhoeven, de 1,96 metros y cuya única pelea previa como boxeador había sido una victoria en 2014, hizo que algunos observadores recordaran la sorprendente victoria de Buster Douglas sobre Mike Tyson en 1990. El excampeón de kickboxing logró frenar a Usyk con golpes al cuerpo y por momentos lo hizo ver lento.

“Pensé que estábamos bastante parejos en las tarjetas”, dijo Verhoeven, que sólo podía ganar el cinturón del CMB.

Peso pesado cubano sorprende al medallista olímpico Torrez

En la cartelera preliminar, el peso pesado de Estados Unidos Richard Torrez Jr. fue noqueado por el cubano Frank Sánchez, quien derribó al californiano con un potente derechazo al rostro en el segundo asalto.

Torrez, que ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, intentó vencer la cuenta, pero trastabilló y volvió a caer a la lona.

Es la primera derrota profesional del estadounidense tras 14 victorias. Sánchez (26-1, 19 nocauts) se colocó en posición de disputar un título de la FIB.

El británico Hamzah Sheeraz (23-0-1, 19 nocauts) ganó el título vacante supermediano de la OMB con un nocaut en el segundo asalto sobre Alem Begic, al liquidar al alemán con un golpe al cuerpo.

La japonesa Mizuki Hiruta dominó a Mai Soliman durante 10 asaltos para retener su título minimosca de la OMB por decisión unánime.