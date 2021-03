Respiran tranquilidad famosos vacunados

CIUDAD DE MÉXICO.- La luz al final del camino comienza a brillar para algunos famosos que ven esperanza en la vacuna contra la Covid-19.

Luego de vivir meses de incertidumbre, algunos sin empleo por el encierro obligatorio, los artistas que ya se inyectaron auguran un próximo regreso a las actividades presenciales y hasta el restablecimiento de su economía personal.

“Después del año que me he aventado desempleado y encerrado en Nueva York, después de tantas pérdidas y cómo nos ha golpeado no sólo a la industria del entretenimiento, sino al mundo en general, obviamente se siente como que ya hay una luz al final del túnel”, afirmó Mauricio Martínez en entrevista.

El actor mexicano recordó que antes de vacunarse estaba nervioso y emocionado, pero se sentía muy agradecido de haber sido candidato por su historial con cáncer.

Evocando a una noticia de The New York Times, mencionó que en el estado donde reside serán permitidas las reuniones pequeñas en casa o lugares cerrados para quienes hayan recibido las dos inyecciones, además de que reabrirán restaurantes al 75 por ciento de su capacidad (fuera de la ciudad de Nueva York) a mitades de marzo.

“Por el lado que lo veas, ya se respira más tranquilidad, y me siento contento y agradecido de haberla recibido.

“Espero que mucha gente tome el ejemplo. Por eso comparto que ya me vacuné, para que la gente que no cree en las vacunas sepa qué hay que hacer”, aseguró el también cantante, de 42 años, quien adelantó que para fin de mes recibirá la segunda aplicación.

Fieles a la idea de demostrar que las vacunas son una ayuda, y con el objetivo de combatir el miedo de la gente frente a lo desconocido, otros artistas también se sometieron al tratamiento.

Uno de ellos fue Enrique Guzmán, de 78 años, quien recibió la dosis junto a su esposa.

“Estamos encantados todos, ya me vacuné, se vacunó mi señora. Ninguno de los dos tenemos problemas, no tenemos reacciones de ninguna especie; es decir, estamos muy alegres de todo lo que está pasando.

“El día que yo estuve habíamos formadas 800 personas. Comenzaron los rumores y los chismes: ‘dicen allá adelante que nada más hay 500 vacunas’, pero finalmente se atendió a todo el mundo. Es una vacuna que ojalá sea útil, supongo yo que sí porque pues no trajeron una vacuna a lo tonto, trajeron una buena vacuna”, dijo el papá de Alejandra Guzmán a un programa de espectáculos.

Entre polémicas, el comunicador Juan José Origel, de 73 años, se inmunizó. No lo hizo en México, como fue el caso de Guzmán, sino que él viajó a Miami, Florida, para recibir ambas dosis.

Comentó que aplicó para la vacuna a través de internet y enseñó su pasaporte mexicano al momento de ser inoculado.

“Me dijeron: ‘espérese 15 minutos a ver qué reacción tiene’, y es todo lo que dijeron”, compartió el comunicador en entrevista.

Descartó que haya experimentado alguna reacción incluso tras la segunda dosis.

“Superbién, haz de cuenta que no me puse nada, pero sigo cuidándome mucho porque, aunque te pongas la segunda vacuna, debemos de seguir cuidándonos”, sostuvo.

Susana Dosamantes, de 73; Ana Martín, de 74; y Queta Lavat, de 92 años, ya fueron vacunadas. Ésta última acudió a la Alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México.

“Es una tranquilidad tener la vacuna porque no es absolutamente que deje de tener uno el peligro, pero es un porcentaje más de tranquilidad. Desgraciadamente, antes tenía dolor de piernas y una inflamación que se me potenció con la vacuna. Pero ya, bendito Dios, estoy bien. Fue cosa de tres o cuatro días y ya.

“Yo sigo usando mi tapabocas, al igual que mis ayudantes, con muchos cuidados, no salgo; en fin, tratando de poner más de mi parte porque muchas veces los contagios son por inconsciencia”, compartió Lavat en entrevista.

Emilio y Gloria Estefan, así como José Luis Rodríguez “El Puma” ya están protegidos; los tres, sin ninguna reacción.

El cantante venezolano, de 78 años, optó por compartir a través de redes sociales su experiencia. Al finalizar la segunda aplicación, el equipo médico, en Miami, le otorgó un comprobante especificando que tenía la vacuna para que pudiera viajar a otros países.

“La primera vacuna no me dio absolutamente nada, esperemos que ésta tampoco”, dijo en video Rodríguez.

“Lo que quiero es que se quiten el temor de esto que está sucediendo en el planeta y, de alguna forma, hay que parar esta peste”.