Resident Evil: Welcome to Raccoon City muestra el origen de todo (TRAILER)

CIUDAD DE MÉXICO.- “Cada historia tiene un comienzo”, y he aquí el tráiler oficial de Resident Evil: Welcome to Raccoon. Lo prometido es deuda y tal y como se anunció, Sony Pictures y Screem Gems revelaron el primer tráiler del reboot cinematográfico de la icónica franquicia de Resident Evil.

Basado en los primeros dos juegos de RE, la película mostrará los inicios del fin de todo en Raccoon City, con Claire Redfield (Kaya Scodelario), Leon S. Kennedy (Avan Jogia) Albert Wesker (Tom Hopper), Brad Vickers (Nathan Dales), Jill Valentine (Hannah John-Kamen), y Chris Redfield (Robbie Amell) al centro de la historia. Por lo que pudimos ver, una buena parte de la película se desarrollará al interior de la mansión Spencer, recreando algunos momentos de la saga, como el encuentro con el primer zombie.

La película será clasificación R y según el propio director de la película, Johannes Roberts, su propuesta está bastante inspirada en algunos clásicos de terror como The Exorcist.

Aquí tienes el tráiler:

Resident Evil: Welcome to Raccoon se estrenará en cines el próximo 24 de noviembre.

Fuente: Código Espagueti