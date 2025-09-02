Rescatistas buscan sobrevivientes del sismo en Afganistán que dejó más de 1,400 muertos

Las cifras proporcionadas por Zabihullah Mujahid, portavoz del gobierno talibán, eran solo para la provincia de Kunar

Una persona herida es trasladada a un helicóptero militar que aterrizó para evacuar a víctimas heridas de un sismo que mató a muchas personas y destruyó pueblos en el este de Afganistán, en Mazar Dara, provincia de Kunar, el lunes 1 de septiembre de 2025. (AP Foto/Wahidullah Kakar)

JALALABAD, Afganistán (AP) — El gobierno talibán dijo que el número de muertos por un fuerte terremoto en el este de Afganistán superó los 1.400 el martes, con más de 3.000 heridos, mientras que Naciones Unidas advirtió de un aumento exponencial en el número de víctimas.

Las cifras proporcionadas por Zabihullah Mujahid, portavoz del gobierno talibán, eran solo para la provincia de Kunar.

El poderoso terremoto de magnitud 6,0 del domingo por la noche golpeó varias provincias y causó daños extensos. Arrasó aldeas y dejó a personas atrapadas bajo los escombros de casas construidas principalmente de ladrillos de barro y madera, que no pudieron soportar el impacto.

El terreno accidentado está dificultando los esfuerzos de rescate y ayuda, obligando a las autoridades a lanzar en paracaídas a decenas de comandos para evacuar a los heridos de lugares donde los helicópteros no pueden aterrizar.

Indrika Ratwatte, coordinador residente de la ONU para Afganistán, dijo que los rescatistas están luchando en una “carrera contra el tiempo” para llegar a la zona montañosa y remota devastada. En una rueda de prensa en Ginebra el martes, advirtió de un aumento en el número de víctimas.

“No podemos permitirnos olvidar a la gente de Afganistán que enfrenta múltiples crisis, múltiples choques, y la resiliencia de las comunidades ha sido saturada”, dijo Ratwatte, mientras instaba a la comunidad internacional a dar un paso adelante.

“Estas son decisiones de vida o muerte mientras corremos contra el tiempo para llegar a la gente”, agregó.

Es el tercer gran terremoto desde que los talibanes tomaron el poder en 2021 y una nueva crisis que azota a Afganistán, que se tambalea por profundos recortes en la financiación de ayuda, una economía débil y el regreso forzoso de millones de personas de Irán y Pakistán.

Ratwatte dijo que cuando las paredes de las casas de madera y barro colapsan, el techo cae sobre los ocupantes, causando lesiones o muertes. Aunque el área tenía baja densidad de población, el terremoto ocurrió cuando todos estaban dormidos.

“Si se modelara con base en lo que ha sucedido antes, claramente no hay duda de que la tasa de víctimas va a ser bastante exponencial”, dijo.

El gobierno talibán, que solamente es reconocido por Rusia, ha pedido asistencia de la comunidad internacional y del sector humanitario.

Sin embargo, la ayuda para Afganistán es escasa porque compite con otras crisis globales y los presupuestos de ayuda se han reducido en los países donantes.

También hay oposición hacia las políticas restrictivas del gobierno talibán sobre las niñas y mujeres afganas, incluyendo una prohibición de que trabajen para organizaciones no gubernamentales. A principios de este año, Estados Unidos recortó drásticamente el dinero de ayuda a Afganistán, en parte debido a preocupaciones de que el dinero estaba yendo al gobierno talibán.

Kate Carey, subdirectora de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Afganistán, dijo que más de 420 instalaciones de salud habían cerrado o estaban suspendidas debido a la “reducción masiva” en el financiamiento, con 80 de ellas en la región oriental, la zona más afectada por el terremoto del domingo.

“La consecuencia es que las instalaciones restantes están abrumadas, tienen suministros y personal insuficientes, y no están tan cerca de las poblaciones afectadas como las instalaciones más locales en un momento en que se necesita proporcionar atención de trauma de emergencia en las primeras 24 a 72 horas de la respuesta al terremoto”, dijo Carey.

Las autoridades afganas han establecido un campamento en Kunar para organizar suministros y ayuda de emergencia. También hay dos centros para coordinar el transporte de los heridos, el entierro de los muertos y el rescate de los sobrevivientes.