Asiste gobernador a la toma de posesión del nuevo Poder Judicial federal

Ciudad de México.- Anoche, el gobernador Américo Villarreal Anaya y sus homólogas y homólogos acompañaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la instalación del Nuevo Poder Judicial, un evento histórico para la vida del país, donde la justicia será impartida por juezas, jueces y las y los ministros surgidos del voto popular.

Es una nueva era que transforma el Poder Judicial y lo pone al servicio del pueblo, alejado de privilegios y élites que por años se sirvieron de ella, dijo el gobernador, al término del evento.