El Dólar
Compra:
$17.90
Venta:
$19.10
EN VIVO

Asiste gobernador a la toma de posesión del nuevo Poder Judicial federal

Un evento histórico para la vida del país

Agencias

Ciudad de México.- Anoche, el gobernador Américo Villarreal Anaya y sus homólogas y homólogos acompañaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la instalación del Nuevo Poder Judicial, un evento histórico para la vida del país, donde la justicia será impartida por juezas, jueces y las y los ministros surgidos del voto popular.

Es una nueva era que transforma el Poder Judicial y lo pone al servicio del pueblo, alejado de privilegios y élites que por años se sirvieron de ella, dijo el gobernador, al término del evento.

Brillan Altuve y Urías en triunfo de Astros sobre Angelinos en Houston
Rescatistas buscan sobrevivientes del sismo en Afganistán que dejó más de 1,400 muertos

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.