El ICE entrevista a padres que quieren reunirse con sus hijos que ingresaron solos a EU

Grupos de defensa legal dicen que el cambio ha supuesto la detención de algunos padres

ARCHIVO - Migrantes jugando al fútbol en un nuevo centro de retención de migrantes para niños migrantes en Carrizo Springs, Texas, el 9 de julio de 2019. (AP Foto/Eric Gay, Archivo)

McALLEN, Texas, EE.UU. (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump ha comenzado a exigir que los padres que quieren reunirse con sus hijos que cruzaron solos a Estados Unidos se presenten a entrevistas donde los agentes de inmigración pueden interrogarlos, según un documento sobre normativa obtenido por The Associated Press.

Grupos de defensa legal dicen que el cambio ha supuesto la detención de algunos padres, mientras que sus hijos permanecen bajo custodia en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no confirmó eso ni respondió preguntas sobre la directiva del 9 de julio, refiriéndose en cambio a las dificultades del gobierno de Joe Biden para verificar y monitorear adecuadamente los hogares donde se colocaron a los niños.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y que toma la custodia de los niños que cruzan la frontera sin un padre o tutor legal, emitió la directiva. La agencia dijo que el objetivo es asegurar que los patrocinadores, las personas que quedan al cargo de los niños —generalmente un padre o tutor— sean debidamente verificados.

El memorando indicó que los patrocinadores ahora deben presentarse en persona para una verificación de identidad. Hasta ahora podían enviar documentos de identidad en línea. La directiva también dice que “las agencias federales de seguridad pueden estar presentes para cumplir con sus propios objetivos de misión, lo que puede incluir entrevistar a los patrocinadores”.

Neha Desai, directora gerente de derechos humanos en el Centro Nacional de Derecho Juvenil, dijo que el cambio proporciona a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos una “oportunidad adicional” para arrestar a los padres, algo que, según ella, ya ha sucedido.

Mary Miller Flowers, directora de política y asuntos legislativos del Centro para los Derechos de los Niños Inmigrantes, dijo que conocía un caso en el que los oficiales de inmigración arrestaron al padre de un niño menor de 12 años que se había presentado para una verificación de identidad. “Como resultado, la madre está aterrorizada de presentarse. Y así, este niño está atrapado”, dijo Miller Flowers.

Desai también dijo que es poco probable que las entrevistas produzcan información que las autoridades no tengan ya. La verificación ya incluía estudios del hogar y verificaciones de antecedentes realizadas por el personal de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, no por la aplicación de la ley de inmigración.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados dijo que se comunica “de manera clara y proactiva” con los padres, informándoles d que pueden ser entrevistados por ICE u otros funcionarios. Dijo que los padres pueden negarse a ser entrevistados por el ICE y que la negativa no influirá en las decisiones sobre si se les entregan sus hijos.

“El objetivo es asegurar que cada niño sea liberado a un entorno estable y seguro y a patrocinadores completamente verificados, asegurando que el posible patrocinador sea la misma persona que presenta la documentación de respaldo, incluida una identificación válida”, dijo en un comunicado.

Sin embargo, Desai conoce un caso en el que un patrocinador no fue notificado y solo pudo negarse después de protestar.

“Conocemos patrocinadores que están profundamente, profundamente asustados debido a esta entrevista, pero algunos todavía están dispuestos a seguir adelante dada su determinación de sacar a sus hijos de la custodia”, dijo.

El gobierno de Trump señala a Biden

Tricia McLaughlin, portavoz de Seguridad Nacional, emitió un comunicado que no abordó ningún arresto ni mencionó los cambios específicos. En cambio, dijo que el departamento busca proteger a los niños que fueron liberados durante el gobierno del presidente Joe Biden.

Un informe de un organismo de control federal publicado el año pasado abordó las dificultades del gobierno anterior durante un aumento en la llegada de niños migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México en 2021. El gobierno de Trump ha enviado agentes de Seguridad Nacional y del FBI para visitar a los niños.

Otro cambio reciente permite a ICE entrevistar a los niños mientras están en refugios administrados por el gobierno. Eso entró en vigor el 2 de julio, según una directiva separada que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados envió a los refugios, también obtenida por la AP.

La agencia dijo que proporciona asesoría legal a los niños y que su personal no participa en entrevistas con la ley. Los defensores legales de los niños dicen que reciben tan solo una hora de aviso de las entrevistas, y que los niños a menudo no entienden el propósito de la entrevista o son engañados por los agentes.

“Si no entendemos para qué es la entrevista o a dónde va la información, ¿realmente estamos consintiendo este proceso?” dijo Miller Flowers, del Centro para los Derechos de los Niños Inmigrantes.

Jennifer Podkul, jefa de política global en Kids in Need of Defense, dijo que algunos oficiales carecen de habilidades lingüísticas, técnicas de entrevista relacionadas con el trauma y conocimiento del proceso de reunificación.

“Parece que está diseñado solo para ampliar la red de aplicación de la ley de inmigración contra los adultos”, dijo.

Cambios que añaden obstáculos al proceso de reunificación

Los cambios de julio forman parte de una serie de pasos que el gobierno de Trump ha tomado para intensificar la verificación de los padres que buscan reunirse con sus hijos.

El gobierno ha requerido la toma de huellas dactilares de los patrocinadores y de cualquier adulto que viva en el hogar donde se libera a los niños. También ha requerido identificación o prueba de ingresos que sólo aquellos con residencia legal en Estados Unidos podrían adquirir, así como la introducción de pruebas de ADN y visitas domiciliarias por parte de agentes de inmigración.

Los niños han pasado más tiempo en refugios administrados por el gobierno bajo una verificación más estricta. La duración promedio de la estancia para aquellos liberados fue de 171 días en julio, por debajo de un pico de 217 días en abril, pero muy por encima de los 37 días en enero, cuando Trump asumió el cargo.

Alrededor de 2.000 niños no acompañados estaban bajo custodia del gobierno en julio.

Shaina Aber, directora ejecutiva del Centro Acacia para la Justicia que analiza datos de custodia infantil, atribuye los tiempos de custodia más largos a los cambios de política.

“La misión de la agencia se ha confundido y enredado”, agregó. “Parece que la misión de la ORR se ha visto algo comprometida en el sentido de que ahora están haciendo más en el lado de la aplicación de la ley de inmigración, y no son una entidad de aplicación de la ley de inmigración”.