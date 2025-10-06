Republicanos y demócratas se ven en punto muerto mientras inicia el 6to día de cierre del gobierno

WASHINGTON (AP) — Los legisladores republicanos y demócratas han mostrado pocos indicios visibles de negociaciones significativas para romper el estancamiento sobre la reapertura del gobierno federal, mientras el cierre llegaba a su sexto día el lunes.

Cuando se le preguntó el domingo por la noche cuándo serían despedidos los trabajadores federales como ha amenazado, el presidente, Donald Trump, dijo a los periodistas que “está ocurriendo ahora mismo, y todo es por culpa de los demócratas”. Se negó a responder a una pregunta sobre qué agencias estaban sujetas a los recortes.

La posibilidad de despidos agrava una situación ya tensa en la que los legisladores de Washington han tenido problemas para encontrar un terreno común y construir confianza mutua. Los líderes de ambos partidos apuestan a que la opinión pública se ha inclinado a su favor, presionando al otro lado para que ceda.

Se espera que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana, ofrezca una conferencia de prensa el lunes por la mañana en el Capitolio, y otros podrían hacer lo mismo.

No se espera que la Cámara celebre sesiones esta semana, lo que centra la atención en el Senado para que tome la iniciativa en cualquier acuerdo en el Congreso liderado por los republicanos. Sin embargo, incluso con los legisladores de la Cámara ausentes, los líderes republicanos y demócratas han organizado reuniones informativas casi diarias mientras enmarcan sus argumentos y tratan de desviar la culpa del cierre.

Los demócratas insisten en renovar los subsidios para cubrir los costos del seguro de salud para millones de hogares, mientras que Trump quiere preservar los niveles de gasto existentes, ya que cree que los demócratas tendrán que ceder debido a los empleos y proyectos de infraestructura y energía federales que están en riesgo.

El estancamiento se produce en un momento de preocupante incertidumbre económica. Aunque la economía de Estados Unidos ha seguido creciendo este año, la contratación ha disminuido y la inflación sigue elevada, ya que los impuestos de importación del presidente republicano han creado una serie de interrupciones para las empresas y han afectado la confianza en su liderazgo. Al mismo tiempo, hay un reconocimiento de que el déficit presupuestario anual de casi dos billones de dólares es financieramente insostenible.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries de Nueva York, uno de los que apareció en los programas de noticias del domingo, dijo que no ha habido conversaciones con los líderes republicanos desde su reunión en la Casa Blanca el 29 de septiembre. Dijo que desde entonces los republicanos, incluido Trump, “han guardado silencio”.

El gobierno ve el cierre como una oportunidad para ejercer un mayor poder sobre el presupuesto, y varios funcionarios han dicho que ahorrarán dinero al imponer recortes permanentes de empleos a miles de trabajadores del gobierno, una táctica que nunca se ha utilizado antes.

Aunque sería decisión de Trump recortar empleos, él cree que puede culpar a los demócratas por el cierre.

El senador demócrata Adam Schiff de California defendió la postura de su partido sobre el cierre, diciendo que el posible aumento en los costos de atención médica para millones de estadounidenses haría que el seguro fuera inasumible, algo que describió como una “crisis”.

Pero Schiff también señaló que el gobierno de Trump ha detenido el gasto aprobado por el Congreso. Eso esencialmente socava el valor de que los demócratas intenten buscar compromisos en el presupuesto, ya que el gobierno podría bloquear el gasto de dinero de cualquier acuerdo. El gobierno de Trump envió al Congreso aproximadamente 4.900 millones de dólares en lo que se llaman rescisiones de bolsillo en ayuda exterior, un proceso que supuso que el dinero se retuvo sin dar tiempo para que el Congreso interviniera antes de que finalizara el año fiscal anterior el mes pasado.

“Necesitamos tanto abordar la crisis de atención médica como obtener alguna garantía por escrito en la ley —no aceptaré una promesa— de que no van a incumplir ningún acuerdo que hagamos”, dijo Schiff.

Las apariciones en televisión indicaron que demócratas y republicanos están ocupados hablando y enviando memes en internet unos contra otros que han generado preocupaciones sobre si es posible negociar de buena fe.

El vicepresidente, JD Vance, dijo que un video que mostraba a Jeffries con un sombrero y un bigote grueso era simplemente una broma, aunque parecía burlarse de las personas de ascendencia mexicana, ya que los republicanos insisten en que las demandas demócratas llevarían a un gasto en atención médica para inmigrantes que están en el país de forma ilegal, una afirmación que los demócratas disputan.

Los inmigrantes en Estados Unidos que no tienen permiso de residencia no son elegibles para ningún programa federal de atención médica, incluido el seguro proporcionado a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible y Medicaid. Sin embargo, los hospitales reciben reembolsos de Medicaid por la atención de emergencia que están obligados a proporcionar a las personas que cumplen con otros requisitos de elegibilidad de Medicaid pero no tienen un estatus migratorio elegible.

El desafío, sin embargo, es que los dos partidos no parecen estar teniendo conversaciones productivas entre sí en privado, incluso cuando los republicanos insisten en que están en conversación con sus colegas demócratas.

El viernes, una votación en el Senado para avanzar un proyecto de ley republicano que reabriría el gobierno no logró alcanzar los 60 votos necesarios para poner fin a un caso de filibusterismo en la cámara de 100 miembros.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune de Dakota del Sur, dijo el domingo que el cierre del gasto discrecional, el permiso sin sueldo de los trabajadores federales y los requisitos de que otros empleados federales trabajen sin paga continuarán mientras los demócratas voten en contra.

“Tendrán otra oportunidad el lunes para votar de nuevo”, dijo Thune. “Y espero que algunos de ellos cambien de opinión”.