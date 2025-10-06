El Nobel de Medicina premia a tres científicos por su trabajo sobre el sistema inmunológico humano

Los anuncios del Nobel continúan con el premio de física el martes, el de química el miércoles y el de literatura el jueves

Un pantalla muestra las fotos de Mary E Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, que recibieron el Nobel de Medicina, en la Asamblea del Nobel del Instituto Karolinska, en Estocolmo, Suecia, el lunes 6 de octubre de 2025. (Claudio Bresciani/TT News Agency via AP)

ESTOCOLMO, Suecia (AP) — Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y el doctor Shimon Sakaguchi ganaron el Nobel de Medicina el lunes por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica.

Brunkow, de 64 años, es directora senior de programas en el Instituto de Biología de Sistemas en Seattle. Ramsdell, de 64 años, es asesor científico de Sonoma Biotherapeutics en San Francisco. Sakaguchi, de 74 años, es profesor distinguido en el Centro de Investigación de Inmunología Fronteriza de la Universidad de Osaka en Japón.

Brunkow recibió la noticia de su premio de un fotógrafo de AP que llegó a su casa en las primeras horas de la mañana.

Dijo que había ignorado la llamada anterior del comité Nobel. “Mi celular sonó y vi un número de Suecia y pensé: ‘Eso es solo, eso es spam de algún tipo’”.

El sistema inmunológico tiene muchos mecanismos superpuestos para detectar y combatir bacterias, virus y otros agentes dañinos. Guerreros inmunológicos clave como las células T son entrenados para identificar a los agentes dañinos. Si algunas, en cambio, se desvían de una manera que podría desencadenar enfermedades autoinmunes, se supone que deben ser eliminadas en el timo, un proceso llamado tolerancia central.

Los ganadores del Nobel desentrañaron una forma adicional en la que el cuerpo mantiene el sistema bajo control.

El Comité del Nobel dijo que todo comenzó con el descubrimiento de Sakaguchi en 1995 de un subtipo de células T previamente desconocido, ahora conocido como células T reguladoras o T-regs.

Luego, en 2001, Brunkow y Ramsdell descubrieron una mutación responsable en un gen llamado Foxp3, un gen que también juega un papel en una rara enfermedad autoinmune humana.

El Comité del Nobel dijo que dos años después, Sakaguchi vinculó los descubrimientos para mostrar que el gen Foxp3 controla el desarrollo de esas T-regs, que a su vez actúan como un guardia de seguridad para encontrar y frenar otras formas de células T que reaccionan de manera exagerada.

El trabajo abrió un nuevo campo de la inmunología, dijo la profesora de reumatología del Instituto Karolinska, Marie Wahren-Herlenius. Ahora investigadores de todo el mundo trabajan para usar células T reguladoras para desarrollar tratamientos para enfermedades autoinmunes y cáncer.

“Sus descubrimientos han sido decisivos para nuestra comprensión de cómo funciona el sistema inmunológico y por qué no todos desarrollamos enfermedades autoinmunes graves”, dijo Olle Kämpe, presidente del Comité del Nobel.

Thomas Perlmann, secretario general del Comité del Nobel, dijo que solo pudo comunicarse con Sakaguchi por teléfono el lunes por la mañana.

“Lo localicé en su laboratorio y parecía increíblemente agradecido, expresó que era un honor fantástico. Estaba bastante conmovido por la noticia”, dijo Perlmann. Añadió que dejó mensajes de voz para Brunkow y Ramsdell.

El galardón es el primero de los anuncios del Nobel 2025 y fue anunciado por un panel en el Instituto Karolinska en Estocolmo.

El Nobel de la Paz se anunciará el viernes y el Nobel de Economía el 13 de octubre.

La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, quien fundó los premios. Nobel fue un rico industrial sueco e inventor de la dinamita. Murió en 1896.

El trío compartirá el premio en metálico de 11 millones de coronas suecas (casi 1,2 millones de dólares).