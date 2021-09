Reprocha Alfaro ‘paquetote’ antiCovid que recibió Jalisco

GUADALAJARA.- Luego de la petición del Gobernador Enrique Alfaro a la Federación para el combate al Covid-19 en el regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública envió a Jalisco 30 cajas de cubrebocas, situación que fue reprochada por el Mandatario.

Por medio de su cuenta de Twitter, Alfaro Ramírez publicó la fotografía de los insumos que el Gobierno del Estado recibió por parte de la SEP: tres termómetros, 30 cajas de cubrebocas, tres bidones de jabón, tres cubetas de sanitizante y tres cubetas de gel.

“No es broma. No se me olvidó poner más fotos. Este es el paquetote que nos mandó la Federación para, según ellos, hacer frente a la pandemia por # COVID19: 3 termómetros, 30 cajitas de cubrebocas, 3 bidones de jabón, 3 cubetas de sanitizante y 3 cubetas de gel”, escribió.

En tono irónico, Alfaro externó su molestia por la cantidad de material enviado para las 13 mil escuelas que se encuentran en Jalisco.

“Muchas gracias, no se hubieran molestado. Yo creo que sí da para unas 13 mil escuelas y más de un millón y medio de niñas, niños y jóvenes. Esperemos que, por su enorme compromiso con Jalisco, el País no se haya quedado sin suministros sanitarios”, externó.

En instantes, la publicación generó reacción en las redes y los memes tampoco se hicieron esperar.

Apenas el pasado lunes, durante el arranque del ciclo escolar 2021-2022, Alfaro pidió apoyo al Presidente para las 90 escuelas afectadas por el paso del huracán “Nora” en Jalisco.

— Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) September 4, 2021