Reportan tiroteo en Texas; habría 6 heridos

TEXAS.- Las autoridades respondieron a un tiroteo en Bryan, Texas, en el que habría unas seis personas lesionadas, de acuerdo con reportes locales que citaron la Policía y testigos.

El portal KBTX señaló que el incidente inició alrededor de las 14:30 horas locales en una tienda llamada Kent Moore Cabinets, ubicada en el condado Brazos County. Según los reportes, el sospechoso huyó y aún no había sido detenido, y algunos de los heridos estaban en condición crítica.

“Aproximadamente a las 2:30, recibimos una llamada de un tiroteo aquí en el 350 de la calle Stone City Drive. Los agentes respondieron, encontraron varias víctimas, están checando el área, checando el edificio, buscando a más víctimas”, dijo Jason James, del Departamento de Policía de Bryan.

“Hasta este momento, el sospechoso no está en custodia”.

El portavoz de la Policía pidió no acercarse a la zona y dijo que habría más información en adelante. Señaló que aún no tenían información sobre el sospechoso o las razones del ataque, aunque el área parecía segura.

De momento no hubo más detalles sobre la situación, pero equipos de emergencia llegaron a la zona y una escuela cercana, la Jane Long Intermediate School, fue acordonada por la Policía.

#BREAKING: At least six people have been injured following a shooting in Bryan, Texas. pic.twitter.com/KO2Dt59Le5

— News This Second (@NewsThisSecond) April 8, 2021