Mon Laferte hace dueto con Gloria Trevi

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras su inesperada colaboración con La Arrolladora Banda el Limón para el tema “Se me va a quemar el corazón”, este miércoles Mon Laferte volvió a sorprender a sus seguidores, pues estrenó la canción “La mujer”, donde la chilena unió fuerzas con Gloria Trevi.

“Yo soy esa mujer, la que cuelga de la soga, soy la mujer como el tequila y la droga”, empieza cantando la chilena este tema que temáticamente se encuentra en el punto intermedio de las canciones que ambas suelen interpretar.

A lo largo de la canción se van desarrollando diversas escenografías en las que aparecen ambas, entre las que se encuentra una vulva gigante de tela, con estilismos que se adecuan al tipo de ropa y complementos que suelen llevar cada una.

“Sí, yo soy esa mujer… pero al final todos me amarán… Este miércoles #lamujer con la increíble y sensible Mon Laferte”, escribió Trevi en su perfil de Instagram horas antes de que se publicara la canción.

Ambas artistas son muy exitosas en sus respectivos estilos y comparten el empoderamiento femenino que inspiran en muchas de sus seguidoras.

Laferte (Viña del Mar, 1983), autora de himnos como “Falta de querer“, es la cantante chilena con más nominaciones en una sola edición de los Grammy Latinos, así como la segunda en lograr obtener un mayor número de estos premios.

El sencillo “La Mujer” será parte del próximo disco de Mon Laferte, Seis, que verá la luz el 8 de abril y que está inspirado en el folclor mexicano; esta producción recoge una gran variedad de géneros de los que, dijo en muchas ocasiones, ha ido enamorándose a la vez que puede ver asuntos en los que debe evolucionar.

“A mí lo que me gustaría es que el discurso que yo quiero dar no esté fuera de este género. Pienso que a lo mejor hay un montón de chavas en Sinaloa que hacen música y les encantaría tocar banda y no lo hacen porque no está bien visto o lo que sea, y entonces tienen que tocar otro género de música para encajar”, consideró en febrero en entrevista.