Reportan epidemia de moquillo

TAMPICO, TAM.- Una epidemia de moquillo amenaza con acabar todo gato y perro de Mariposas y Mahuiras y ejidos cercanos a Ciudad Victoria, enfermedad que ya ha acabado con la vida de once perros y tiene en la fila de la vida y la muerte a siete más.

A pesar de la gravedad de este asunto, ya que los habitantes de la zona rural no acostumbran a vacunarlos, la Secretaria de Salud dice no poder atender esta propagación, ya que no les compete a ser un padecimiento que solo afecta a los felinos y caninos.

Dicha epidemia se originó hace dos semanas cuando una persona “tiró” (como si fuese basura) un cachorro en la carretera, el cual caminó hacia la pequeña comunidad e infectó poco a poco a los perros de esta.

Fue así que poco a poco se morían las mascotas, sin contar los que no tienen dueño, sin que nadie hiciera nada, hasta que fueron denunciados ante una asociación protectora de animales, los cuales se dirigieron con un veterinario particular para atender la situación.