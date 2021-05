Reportan destrozos en clínicas y hospitales

NUEVO LAREDO, TAM.– La tromba que cayó el lunes por la noche en la entidad, dejó serias afectaciones en algunas áreas de la Jurisdicción Sanitaria 5, fenómeno de esta magnitud no se había presentado en esta frontera, la mayoría de los módulos de salud se encuentran cerrados debido a la falta agua y luz.

Oscar González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, manifestó que fueron prácticamente cuatro las áreas que sufrieron daños considerables, como es las oficinas de la jurisdicción, además del pasillo donde se ubican las áreas de estadísticas, y recurso humanos.

“Ahí sufrieron daños los plafones del techo, pero sobre todo lo que fue aquí en la dirección fue la que quedó devastada por completo, rompió y voló los canceles, a parte del agua el viento fue el que causó mayor destrucción”, expresó.

Añadió que ya acudió una cuadrilla de trabajadores para realizar el conteo de los daños, con la finalidad de ver qué fue lo que se dañó para reparar o reemplazarlos, por lo menos los trabajos se habrán de llevar un mes, depende también mucho del proveedor.

Destacó que el martes por la mañana todo el personal como si fuera uno solo, se abocaron a limpiar y acomodar todo lo que el viento destruyó, lo que ya no se pudo rescatar fue tirado a la basura, nunca habían vivido una experiencia de este tipo.

Precisó que en referente con los módulos de salud que hay en los distintos sectores de la ciudad, les está haciendo la recomendación a los médicos que los atienden, a que si no hay energía eléctrica y agua, a que mejor se retiren pues no tiene caso que estén ahí al no poder no consultar, por la situación que se vive.

Añadió que simplemente ante la falta de agua para los sanitarios es imposible abrir los módulos, por lo que por el momento están trabajando a cuenta gotas, mientras se empieza a regularizar las situación en la ciudad, el cierre de los módulos podría ser solamente esta semana.

“Si no hay luz no se puede ingresar a la plataforma y a los registros de los pacientes, pedimos a la ciudadanía que hagan conciencia de lo que está pasando, y que solamente acudan a urgencias cuando se la ocasión lo amerite”, apuntó González Arrambide.

El área de la dirección de la Jurisdicción Sanitaria número 5, así como otras tres oficinas, quedaron con severos daños luego de la tromba que cayó el lunes por la noche en la ciudad.

El Hospital General de Zona 11 del IMSS y la Unidad 76 sufrieron daños.

