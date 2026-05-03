Reportan desaparición de dos militares de EU durante ejercicios en Marruecos

Operativo de búsqueda internacional se desplegó tras perder contacto con soldados en zona costera montañosa

Militares de EEUU y Marruecos participan en la 20ma ediciÃ³n de las maniobras LeÃ³n Africano en Tantan, en el sur de Agadir, Marruecos, el viernes 31 de mayo de 2024. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy, Archivo)

Militares de EEUU y Marruecos participan en la 20ma ediciÃ³n de las maniobras LeÃ³n Africano en Tantan, en el sur de Agadir, Marruecos, el viernes 31 de mayo de 2024. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy, Archivo)

CASABLANCA, Marruecos.- Dos militares de Estados Unidos están desaparecidos en el suroeste de Marruecos tras participar en unos ejercicios militares multinacionales anuales en el país norteafricano, informó el domingo el Comando de Estados Unidos para África (AFRICOM).

Los militares son soldados del Ejército que desaparecieron durante una excursión, dijo a The Associated Press un funcionario de defensa estadounidense bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto.

“No estaban participando activamente en ningún entrenamiento. Los ejercicios del día habían concluido y, según nuestro entendimiento, estaban en una caminata recreativa”, indicó el funcionario.

Estados Unidos, Marruecos y otros países que participan en las maniobras León Africano llevaban a cabo una operación de búsqueda y rescate, indicó AFRICOM.

“El incidente sigue bajo investigación y la búsqueda continúa”, indicó AFRICOM en un comunicado.

El incidente ocurrió a eso de las 9 p.m. del sábado, informó el ejército marroquí, cerca del Área de Entrenamiento Cap Draa, cerca de Tan Tan, próximo al océano Atlántico. El terreno es montañoso, una mezcla de desierto y llanuras semidesérticas.

El equipo de búsqueda incluye helicópteros, barcos, unidades de rescate de montaña y buzos, dijo el funcionario de defensa a la AP.

“Los soldados fueron vistos por última vez cerca de acantilados oceánicos en las inmediaciones del Área de Entrenamiento Cap Draa durante un entrenamiento programado. Cuando no regresaron como se esperaba, personal estadounidense y marroquí inició de inmediato un esfuerzo de búsqueda conjunto”, añadió el funcionario.

El ejercicio comenzó en abril y tiene lugar en cuatro países, incluidos Túnez, Ghana y Senegal. Está previsto que concluya a inicios de mayo.

El ejercicio comenzó en Túnez con miembros en servicio activo de diferentes ramas de las fuerzas armadas estadounidenses, incluida la Guardia Nacional, la Reserva del Ejército, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines.

En total, más de 7.000 efectivos de más de 30 naciones participan en los cuatro países anfitriones.

León Africano, que se lleva a cabo desde 2004, es el mayor ejercicio militar conjunto anual de Estados Unidos en el continente y suele contar con la participación de altos mandos militares norteamericanos y de sus principales aliados africanos.

Funcionarios militares estadounidenses han señalado que el compromiso multinacional anual sirve como espacio para fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y perfeccionar la preparación de las fuerzas participantes ante crisis globales.

En 2012, dos marines estadounidenses murieron y otros dos resultaron heridos durante un accidente de helicóptero en la ciudad sureña marroquí de Agadir mientras participaban en León Africano.

Marruecos es un importante aliado de Estados Unidos en una región convulsa. Desde 2020, oficiales militares desilusionados con los resultados de sus gobiernos para frenar la violencia han derrocado a gobiernos elegidos democráticamente en Mali, Burkina Faso y Níger y han comenzado a distanciarse de las potencias occidentales.