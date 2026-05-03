Hospitalizan a Alex Ferguson tras indisposición previa a partido del Manchester United

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Foto del 13 de marzo del 2026, el exentrenador del Manchester United Alex Ferguson asiste al Festival Cheltenham 2026. (AP Foto/Dave Shopland, Archivo)

Foto del 13 de marzo del 2026, el exentrenador del Manchester United Alex Ferguson asiste al Festival Cheltenham 2026. (AP Foto/Dave Shopland, Archivo)

MANCHESTER, Inglaterra.- El histórico exentrenador del Manchester United, Alex Ferguson, fue trasladado al hospital tras sentirse indispuesto antes del partido del domingo de su exequipo ante el Liverpool.

El icónico exentrenador del United estaba en Old Trafford para el encuentro, pero se marchó antes del inicio.

La cadena Sky Sports, que tiene los derechos de transmisión, informó que Ferguson, de 84 años, estaba “consciente” y se le estaban realizando “controles preventivos”.

La BBC indicó que no se trataba de una situación de emergencia.

Ferguson sufrió una hemorragia cerebral en 2018 y fue sometido a una cirugía de urgencia, antes de recuperarse.

Ferguson asiste con frecuencia a los partidos como local y apareció en redes sociales en una foto tomada en el estadio en la mañana.

The Associated Press se ha puesto en contacto con el United y con el representante de Ferguson para solicitar comentarios.

Ferguson ganó 13 títulos de la Liga Premier con el United y dos veces la Ligas de Campeones durante 26 años y medio repletos de trofeos en el club. En total, conquistó 28 títulos importantes con el United.

Se retiró en 2013 tras ganar el último de sus 13 títulos de liga.