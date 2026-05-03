Cae Milan y pone en riesgo su clasificación a Champions en Serie A

Inter se acerca al título mientras Juventus y Como presionan en tramo final del campeonato

Kristian Thorstvedt del Sassuolo pelea por el balÃ³n con Ardon Jashari del AC Milan en el encuentro de la Serie A el domingo 3 de mayo del 2026. (Gianni Santandrea/LaPresse via AP)

Kristian Thorstvedt del Sassuolo pelea por el balÃ³n con Ardon Jashari del AC Milan en el encuentro de la Serie A el domingo 3 de mayo del 2026. (Gianni Santandrea/LaPresse via AP)

MILÁN.- El AC Milan está ahora en peligro de perder su plaza a la Liga de Campeones mientras que su rival de ciudad, el Inter de Milán, se acerca al título de la Serie A.

El equipo de Massimiliano Allegri se quedó con 10 hombres y perdió el domingo 2-0 en Sassuolo, para sumar su cuarta derrota en siete partidos.

El Milan, que es tercero, quedó con apenas con tres puntos de ventaja sobre la Juventus, que más tarde recibe al Hellas Verona; y con cinco puntos de margen sobre el Como, quinto, que intenta meterse entre los cuatro primeros y asegurar un cupo a la Liga de Campeones.

Quedan tres jornadas en la liga italiana.

Domenico Berardi llevó su cuenta a 12 goles contra el Milan al anotar temprano y Fikayo Tomori fue expulsado antes de que Armand Lauriente ampliara la ventaja tras el descanso.

El Milan ha marcado apenas un gol en sus últimos cinco partidos.

El Inter, que está 12 puntos por delante del Milan, puede asegurar el título con un empate en casa ante el Parma.

Antes, el Bologna empató 0-0 con el Cagliari en un derbi regional.