Asegura Manchester United regreso a Champions tras vencer a Liverpool en liga

Triunfo clave en Old Trafford impulsa al equipo al tercer lugar y fortalece proyecto de Carrick

Matheus Cunha del Manchester United celebra con sus compaÃ±eros tras abrir el marcador ante el Liverpool en la Liga Premier el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Dave Thompson)

Matheus Cunha del Manchester United celebra con sus compaÃ±eros tras abrir el marcador ante el Liverpool en la Liga Premier el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Dave Thompson)

MANCHESTER, Inglaterra.- El Manchester United se encamina de regreso a la Liga de Campeones.

Una victoria el domingo 3-2 ante Liverpool confirmó el regreso del United a la principal competición europea de clubes tras dos años de ausencia .

Kobbie Mainoo resolvió un emocionante duelo de la Liga Premier en Old Trafford con un remate de primera desde el borde del área después de que el campeón defensor, Liverpool, se había recuperado de una desventaja de dos goles.

La victoria permitió que Michael Carrick cumpliera el objetivo que le fijaron cuando en enero le entregaron el cargo de entrenador principal hasta el final de la temporada. Tras rescatar la campaña en picada del United ha llevado al club al tercer puesto de la clasificación y ha firmado triunfos contundentes ante Arsenal, Manchester City y ahora el Liverpool.

El triunfo reforzará las suplicas para que Carrick reciba el puesto de manera permanente.

El hecho de que el regreso a la Liga de Campeones se asegurara ante el rival más feroz del United, Liverpool, solo añadió a las escenas de celebración tras el pitazo final. Para alegría de sus aficionados, el United también completó por primera vez desde la campaña 2015-16 un doblete liguero de victorias, en casa y fuera, ante el club de Merseyside.

El United está seis puntos por delante del Liverpool, cuarto clasificado, con tres jornadas por disputarse. Esto es una mejora significativa respecto a la campaña pasada, cuando terminó 42 puntos por detrás de equipo campeón de Arne Slot.

Matheus Cunha puso en ventaja al United a los seis minutos con un disparo de zurda desde dentro del área, y Benjamin Sesko amplió la diferencia a los 14 minutos al empujar el balón desde corta distancia.

El dominio del United debió traducirse en más goles, pero Bruno Fernandes desperdició una buena ocasión para marcar el tercero.

Pero el encuentro dio un giro tras el descanso, cuando Dominik Szoboszlai descontó para Liverpool a los dos minutos del segundo tiempo y luego una confusión en la defensa del United permitió que Cody Gakpo empatara al 56.

El United recuperó la compostura y el remate de Mainoo hizo estallar las celebraciones en Old Trafford.

La candidatura de Bournemouth a la Liga de Campeones

Horas antes, el Bournemouth reforzó su improbable impulso por clasificarse a la Liga de Campeones con una victoria 3-0 ante Crystal Palace.

Bournemouth es sexto en la clasificación, y los cinco primeros tienen garantizada la clasificación a la Liga de Campeones. Eso podría ampliarse a los seis primeros si Aston Villa gana la Liga Europa y termina quinto.