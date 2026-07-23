Remonta Inter Miami al Fire en debut de Lewandowski en MLS

Luis Suárez marcó un doblete y Preston Plambeck anotó el gol del triunfo para el conjunto de Miami

El uruguayo Luis Suárez, del Inter Miami, convierte un penal frente a Chris Brady, del Fire de Chicago, en un duelo de la MLS realizado el miércoles 22 de julio de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky)

El uruguayo Luis Suárez, del Inter Miami, convierte un penal frente a Chris Brady, del Fire de Chicago, en un duelo de la MLS realizado el miércoles 22 de julio de 2026 (AP Foto/Lynne Sladky)

MIAMI.- Preston Plambeck anotó el primer gol de su carrera en la MLS a los 87 minutos, el uruguayo Luis Suárez marcó dos tantos y el Inter Miami superó el miércoles 3-2 al Fire, para arruinar el debut de Robert Lewandowski con Chicago.

Miami ha ganado cinco partidos consecutivos. Arribó a 34 puntos y ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este.

Suárez había anotado tres goles, su primer triplete en la MLS desde 2024, en el último partido de Miami antes del receso por el Mundial, una victoria por 6-4 sobre Filadelfia.

Suárez vio cómo el portero Chris Brady rechazó su disparo desde el centro del área, pero Plambeck mandó a la red el contrarremate.

El Fire se puso arriba por 1-0 con un autogol del portero Rocco Ríos Novo a los 18 minutos. El defensor de Miami Ian Fray jugó un balón lento y rodado hacia Ríos Novo, pero la pelota se le escurrió entre las piernas al guardameta cuando falló al intentar un pase de primera intención.

Suárez convirtió desde el punto penal a los 27 para poner el 1-1.

Puso Dithejane ingresó en lugar de Philip Zinckernagel a los 62 minutos y anotó el primer gol de su carrera en la MLS con un remate de primera desde justo dentro del área penal para empatar 2-2 a los 67.

Lewandowski, de 37 años, firmó con el Fire el 29 de junio y su primera aparición en la MLS se retrasó. El Fire vio pospuesto su partido contra Vancouver, que originalmente estaba programado para el jueves, hasta el 6 de octubre debido a las condiciones de calidad del aire en el área de Chicago.

Lewandowski, ganador en siete ocasiones del Botín de Oro de la Bundesliga, impuso un récord de 41 goles en la campaña 2020-21 con el Bayern Múnich.

Chicago vio cortada su racha de tres victorias consecutivas. Es tercero del Este, con 26 unidades.

Los internacionales argentinos Lionel Messi y Rodrigo De Paul no jugaron con Miami, apenas tres días después de su derrota ante España en la final del Mundial.

Según reportes, Hugo Cuypers, quien actualmente lidera la MLS con 13 goles esta temporada, dejará el Fire para unirse a Monterrey de la Liga MX.

Otros partidos

El brasileño Evander marcó un tanto para que Cincinnati superara 4-3 a los Whitecaps de Vancouver.

New York City FC se impuso 2-1 sobre el Crew de Columbus, con un penal convertido por el argentino Nicolás Fernández y un gol de su compatriota Agustín Ojeda.

Además, el Union de Filadelfia se impuso 3-1 sobre los Red Bulls de Nueva York, su primera victoria en más de tres meses, y Toronto igualó sin goles ante el Revolution de Nueva Inglaterra.