Reitera SET suspensión de clases ante temperaturas congelantes

Se prevé que el termómetro registre temperaturas mínimas de entre -4 °C y -2 °C en los municipios de Nuevo Laredo y Guerrero

Agencias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con base en la información emitida por la Coordinación Estatal de Protección Civil, a través del comunicado fechado el 24 de enero, se informó que entre la noche del sábado y la madrugada del domingo ingresará al territorio estatal el Frente Frío número 30, impulsado por una masa de aire ártico.

Este sistema meteorológico generará un evento de “norte”, con ráfagas de viento de entre 45 y 65 kilómetros por hora, así como rachas que podrían alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora, además de un marcado descenso de temperaturas.

De acuerdo con el pronóstico, se prevé que el termómetro registre temperaturas mínimas de entre -4 °C y -2 °C en los municipios de Nuevo Laredo y Guerrero; de -3 °C a -1 °C en Díaz Ordaz; de -2 °C a 0 °C en Reynosa; y de -1 °C a 1 °C en Matamoros. Ante este escenario, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) reiteró que el servicio educativo quedará suspendido en todos los niveles cuando la temperatura descienda a cero grados centígrados o menos.

En el resto de los municipios del estado, donde el termómetro se ubique entre los 5 °C y 1 °C, la asistencia a los centros escolares quedará a criterio de madres, padres y personas tutoras.

Ante estas condiciones climáticas, se recomienda a la población utilizar ropa holgada y en capas, proteger cabeza, manos y pies, evitar prendas húmedas, mantenerse bien hidratada, evitar cambios bruscos de temperatura y abstenerse de realizar actividades que provoquen sudoración.

Finalmente, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Coordinación Estatal de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional.

 

