Regresa ‘Presidencia Cerquita de Ti’ con los servicios del Municipio

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal confirmó que este jueves 5 de febrero regresa el programa Presidencia Cerquita de Ti, una estrategia de cercanía que tiene como objetivo llevar directamente a las colonias los servicios, trámites y apoyos que ofrece la administración municipal.

En esta ocasión, la jornada se realizará en la colonia Los Artistas, en un predio ubicado entre las calles Adalberto Martínez y Jorge Negrete, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Durante esta jornada, vecinas y vecinos del sector podrán acceder en un solo lugar a la totalidad de los servicios y trámites del Gobierno Municipal, sin necesidad de trasladarse al centro de la ciudad.

Como parte central de esta edición, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal llevará a cabo audiencias públicas, en las que atenderá de manera personal y directa a las y los ciudadanos, reafirmando su compromiso de gobernar con cercanía, sensibilidad social y apertura al diálogo.

La jornada contará con una amplia oferta de servicios de salud, entre los que destacan consultas médicas generales, atención psicológica y nutricional, servicios de salud integral para la mujer, detección de glucosa, toma de presión arterial y aplicación de vacunas, así como pruebas rápidas para la detección de diversas enfermedades, todo de manera gratuita y con personal especializado, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud de las familias neolaredenses.

De igual manera, el bienestar animal será uno de los ejes prioritarios del Día del Pueblo, con la prestación de servicios enfocados en el cuidado y la protección de las mascotas, reforzando la visión de un gobierno que promueve la salud pública desde un enfoque integral, que incluye el respeto y la atención responsable a los animales de compañía.

Con Presidencia Cerquita de Ti, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando de la mano con la ciudadanía, llevando soluciones, atención y resultados hasta cada colonia, convencido de que un gobierno cercano es un gobierno que escucha y responde.