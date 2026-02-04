El Dólar
Invita Ayuntamiento al Bazar de San Valentín

Se realizará en la Plaza Zaragoza, en un horario de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la ciudadanía a asistir, consumir local y ser parte de esta iniciativa que promueve el emprendimiento. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de impulsar el comercio local y ofrecer a las familias un espacio de convivencia previo al Día del Amor y la Amistad, el Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a disfrutar del Bazar de San Valentín, que se llevará a cabo este sábado 7 de febrero, en un ambiente lleno de color, creatividad y detalles especiales.

El evento se realizará en la Plaza Zaragoza, en un horario de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche, donde emprendedores y talentos locales ofrecerán una amplia variedad de productos ideales para regalar, desde artículos artesanales y decorativos, hasta opciones gastronómicas y propuestas creativas pensadas para celebrar el amor y la amistad.

El Bazar de San Valentín representa una oportunidad para fortalecer la economía local, respaldar a pequeños negocios y generar espacios públicos vivos, donde las familias puedan convivir y disfrutar de una tarde agradable en el corazón de la ciudad.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a la ciudadanía a asistir, consumir local y ser parte de esta iniciativa que promueve el emprendimiento, la cercanía social y el uso positivo de los espacios públicos.

