Regresa la audiencia a ‘The Ellen DeGeneres Show’

CIUDAD DE MÉXICO.- The Ellen DeGeneres Show volverá a tener audiencia en sus programas en vivo por primera vez desde que comenzó la pandemia, reportó The Hollywood Reporter.

La presentadora y su equipo de producción darán la bienvenida a un grupo limitado de gente para las grabaciones a partir de este miércoles 28 de octubre.

Generalmente el programa tiene una acumulación de 4 mil fanáticos programados a asistir de manera previa, aunque ahora sólo podrán acceder al set un total de 40 seguidores quienes deberán seguir estrictos protocolos de salud y seguridad.

De igual forma se dará el acceso virtual a 70 afortunados para cada una de las filmaciones.

El público llegará a tiempo para la jornada de regalos de DeGeneres, quien otorgará a algunos fanáticos en casa y en el estudio un obsequio especial del proyecto televisivo.

Los siguientes invitados al show incluyen a los artistas Melissa McCarthy, Khloé Kardashian, Jimmy Kimmel, Magic Johnson, Goldie Hawn, Kurt Russell, Usher y Vince Vaughn.

The Ellen DeGeneres Show no es el primer especial en vivo que recupera a su audiencia de estudio, ya que Saturday Night Live volvió con público moderado para su grabación en vivo a principios de octubre.

My COVID compliance coordinator, Tes, has a keen eye. But does she have #HotHands? pic.twitter.com/7vj92n2bMA

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) October 27, 2020