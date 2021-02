Reglas para usar animal print y no morir en el intento

CIUDAD DE MÉXICO.-Nosotras no podemos decir que el animal print hace un regreso triunfal a las pasarelas porque este estampado nunca se ha ido; lo que sí podemos asegurar es que nos ayuda a sacar ese lado más salvaje que llevamos muy dentro.

La ropa es un vehículo que nos permite expresarnos y lanzar mensajes poderosos sin la necesidad de hacer mucho ruido. Por este motivo es necesario conocer la forma correcta para llevar animal print y no morir en el intento, pues aunque parezca algo fácil combinar, un error te puede colocar entre las peores vestidas y eso es algo que no quieres que pase. Por ello sigue estos consejos.

¡No abuses de tus prendas con estampados!

Deja que el animal print sea el protagonista de tu look, sin caer en excesos. Para verte elegante, lo ideal es que elijas en tu outfit máximo dos piezas con este estampado. De lo contrario, puedes correr el riesgo de verte trashy.



Cuidado al combinar

Si quieres llevar más de una pieza de animal print de distintos diseños sin morir en el intento, checa que ambos estampados tengan al menos un color en común. De este modo crearás contraste, pero tus looks seguirán estando bien combinados.



Elige bien la talla de tus prendas de animal print

Se vale usar una prenda de animal print que esté entallada, como un crop top, un body, o un vestido, siempre que te quede bien y se adapte a tu figura. Pero si decides hacerlo, cuida que el resto de la ropa que escogiste no sea tan ajustada.



Neutraliza

Los colores neutros como el blanco, gris, beige o nude son ideales para combinar tus looks con animal print y, además ¡son muy fáciles de usar! Ojo, esto no significa que no puedas llevar algún acento de color sutil en otra parte del outfit.

Este tip siempre es bueno para cuando la ocasión no te permite sacar tu lado más salvaje con la moda y es ideal para reuniones 100% discretas donde no dejarás de ser tú misma.



La seguridad es la clave del éxito

Christian Dior estaba convencido de que, para vestir estampado animal, más allá de una silueta específica, se requería una buena dosis de actitud. Y es que este estilo se caracteriza por ser llamativo y por conferir poder a un atuendo, de ahí la importancia de sentirte segura al lucirlo.