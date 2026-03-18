Registra ‘martes de mercado’ jornada de altibajos

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’, el chile poblano esta semana subió su costo de 79 a 80 pesos el kilogramo, mientras que la tapa de huevo, de 30 piezas, sigue a 85 pesos la menos cara.

En cuanto al limón, mantiene su precio a 60 pesos el kilo, mientras que el chile serrano pasó de 59 a 58 pesos el kilo y el chile jalapeño de 50 a 52 pesos el kilo.

Respecto al tomate, éste producto bajó de 35 a 20 pesos por kilo; la papa morena escaló de 10 a 11 pesos por kilo, mientras que la papa blanca repuntó de 33 a 60 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, pasó de 22 a 23 pesos el kilo, y el aguacate se mantiene a 50 pesos el kilo.

La papaya sigue a 50 pesos por kilo y la piña sube de 29 a 30 pesos el kilo.