Registra colonia Pancho Villa choque entre automóvil y motocicleta con un menor

Paramédicos atendieron a los ocupantes, quienes solo presentaron lesiones leves y llegaron a un acuerdo en el lugar

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Huasteca e Iglesias Calderón, punto señalado por residentes como un área de tránsito constante y con antecedentes de percances similares. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una colisión vial registrada en calles de la colonia Pancho Villa encendió las alertas entre vecinos del sector, luego de que una motocicleta en la que viajaban un adulto y un menor resultara impactada por un vehículo particular, sin que se registraran consecuencias de gravedad.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Huasteca e Iglesias Calderón, punto señalado por residentes como un área de tránsito constante y con antecedentes de percances similares.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, un automóvil Chevrolet HHR era conducido por una mujer adulta que se desplazaba de norte a sur por la calle Huasteca al momento del incidente.

Al incorporarse al crucero, el vehículo colisionó con una motocicleta Vento modelo 2020, en la que viajaban un hombre de aproximadamente 35 años de edad y un menor de siete años.

Tras el impacto, ambos ocupantes de la motocicleta cayeron al pavimento, lo que generó la inmediata movilización de paramédicos de una empresa privada de auxilio, quienes acudieron para brindar atención prehospitalaria.

Luego de una valoración detallada, el personal médico determinó que tanto el adulto como el menor presentaban únicamente lesiones leves, por lo que no fue necesario su traslado a una unidad hospitalaria.

Una vez descartado un riesgo mayor para la salud de los involucrados, las partes dialogaron en el sitio y lograron un acuerdo para la reparación de los daños, concluyendo el incidente sin la intervención de autoridades viales.