Controlan Bomberos incendio en predio de la colonia San Rafael

El fuego se originó durante una reunión informal, se propagó por zacate seco y causó daños materiales a dos vehículos

Inicialmente se reportó el hecho como una quema de basura; sin embargo, ante el incremento del fuego, fue necesaria la intervención de elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una reunión informal entre amigos derivó en un incidente que puso en riesgo bienes y generó la movilización de cuerpos de emergencia, luego de que un fuego aparentemente controlado se saliera de control en un predio particular de la colonia San Rafael.

El siniestro ocurrió en un terreno ubicado en la cuadra 2300 de la avenida Constitución, entre las calles Zaragoza e Iturbide, donde vecinos reportaron la presencia de humo y llamas visibles desde varios puntos del sector.

De acuerdo con la versión proporcionada en el lugar, un hombre adulto se encontraba realizando una actividad doméstica relacionada con la preparación de alimentos, utilizando brasas generadas al quemar un tronco de madera sobre una lámina.

Durante el proceso, chispas alcanzaron el zacate seco acumulado en el terreno, lo que facilitó que el fuego se propagara con rapidez, extendiéndose hacia el interior del predio.

Las llamas alcanzaron un vehículo fuera de servicio, así como otra unidad que se encontraba en el sitio, ocasionando daños materiales antes de que pudiera controlarse la situación.

Inicialmente se reportó el hecho como una quema de basura; sin embargo, ante el incremento del fuego, fue necesaria la intervención de elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes ingresaron al amplio terreno para realizar labores de sofocación.

Mientras los bomberos ejecutaban maniobras de control, logrando finalmente que el siniestro fuera extinguido sin que se reportaran personas lesionadas.