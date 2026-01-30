Detienen a mujer con documentos presuntamente falsos cerca del Consulado

La detenida llevaba comprobantes y carta laboral irregulares que serían utilizados para un trámite migratorio ante autoridades estadounidenses

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo se ubica en avenida Degollado y Bulevar Paseo Colón. [Consulado /Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una persona del sexo femenino fue puesta a disposición de la autoridad ministerial, tras su detención realizada por elementos de la Policía Investigadora en las inmediaciones del Consulado Americano.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron sobre la avenida Paseo Colón, a la altura del recinto consular, donde agentes realizaban diligencias cuando observaron a dos mujeres en actitud sospechosa.

Durante la interacción, una de las mujeres señaló que su acompañante portaba documentos presuntamente falsos que serían utilizados para un trámite migratorio, retirándose posteriormente del sitio una de las involucradas.

En el lugar fue asegurada una mujer identificada como Lucero “G”, de 40 años de edad, quien portaba diversos documentos que presentaban inconsistencias, de acuerdo con la información proporcionada por la autoridad.

Entre los indicios asegurados se localizaron comprobantes de nómina y una carta laboral, los cuales, según lo manifestado por la persona asegurada, serían utilizados para el trámite de visa ante el consulado.

Tras la intervención, los agentes informaron a la mujer el motivo de su aseguramiento y le dieron lectura de sus derechos, para después trasladarla a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en Nuevo Laredo.

La persona detenida y los documentos asegurados quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público en turno, donde se realizaron las diligencias correspondientes, incluido el Informe Policial Homologado y el registro de los indicios, a fin de determinar su situación legal.