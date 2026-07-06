Registra CILA 351 milímetros de lluvia en primer semestre de 2026

Nuevo Laredo, Tam.- Las lluvias registradas durante los primeros seis meses del año han representado un importante beneficio para la región, al favorecer tanto al sector ganadero como al almacenamiento de agua en las presas internacionales, informó Ramón Meza González, representante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en Nuevo Laredo.

“Entre abril, mayo y junio se presentaron las precipitaciones más significativas del año, acumulándose únicamente en junio 96 milímetros de lluvia. En total, durante el primer semestre de 2026 se han registrado 351 milímetros de precipitación”, precisó Meza González.

Indicó que esta cantidad de lluvia no se observaba en el periodo comprendido de enero a junio desde el año 2016, cuando se alcanzaron 801 milímetros de precipitación, por lo que calificó el comportamiento climático de este año como favorable para la región.

En cuanto a las presas internacionales, explicó que la presa La Amistad se mantiene actualmente al 19 por ciento de su capacidad, mientras que la presa Falcón ha sido la más beneficiada por los escurrimientos recientes, alcanzando el 20 por ciento de almacenamiento.

“Hace apenas unos meses, e incluso durante el año pasado, la presa Amistad llegó a registrar niveles inferiores al 10 por ciento, por lo que la recuperación actual representa una mejora importante para la disponibilidad del recurso hídrico”, enfatizó.

Respecto a la temporada de huracanes, señaló que las condiciones meteorológicas continúan bajo monitoreo permanente.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las probabilidades de lluvias podrían disminuir debido a la influencia del fenómeno de El Niño. Sin embargo, insistió en que el comportamiento del clima puede variar y será necesario dar seguimiento a su evolución.

“El río Bravo ya regresó a condiciones normales luego de los incrementos registrados por las lluvias recientes. Actualmente presenta una escala de 40 centímetros y un gasto aproximado de 14 metros cúbicos por segundo”, concluyó.

Foto: Iván Zertuche/Líder Web

Ramón Meza González, representante de CILA en Nuevo Laredo.