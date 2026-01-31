Refuerza Municipio infraestructura vial en Los Olivos

La alcaldesa destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral de inversión sostenida en la colonia Los Olivos y sectores aledaños. | AGENCIAS

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de una política de gobierno orientada a reducir rezagos y garantizar infraestructura digna en todos los sectores de la ciudad, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó una nueva obra de repavimentación con concreto hidráulico en la colonia Los Olivos, reafirmando su compromiso con el desarrollo urbano y el bienestar social.

La alcaldesa inició la gira de inauguración de obra con el corte de listón de ma repavimentación con concreto hidráulico en la calle Escudo con una inversión de 1 millón 950 mil 531.54 pesos, abarcando una superficie de 786.48 metros cuadrados, equivalente a una cuadra completa, y beneficiando de manera directa e indirecta a 2 mil 900 habitantes.

Durante el evento, la alcaldesa destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral de inversión sostenida en la colonia Los Olivos y sectores aledaños, donde el Gobierno Municipal ha destinado recursos históricos para mejorar la movilidad y seguridad vial.

“En Nuevo Laredo seguimos cumpliendo con hechos. Cada peso invertido en obra pública es una inversión en bienestar, seguridad y dignidad para las familias. En colonias como Los Olivos estamos transformando calles olvidadas por décadas en vialidades seguras y duraderas que impulsan el desarrollo de toda la comunidad”, afirmó la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Durante la gira también se hizo entrega de las repavimentación con concreto hidráulico de la calle Gloria, donde se invirtieron más de 3 millones de pesos para reconstruir más de mil 100 metros lineales.

Posteriormente, la alcaldesa junto a vecinos del lugar, entregó la repavimentación de la Avenida Prestigio, de igual forma, esta importante vialidad ahora es de concreto hidraúlico, ahí se invirtieron más de 5 millones 343 mil pesos.

Por último, cortó el listón de la repavimentación con concreto hidráulico de las calles Vencedor y Diploma, en las que se invirtieron más de 7 millones de pesos, para beneficiar a decenas de familias que viven en el sector.

Finalmente, se destacó que durante el periodo 2021–2024, el Gobierno Municipal ha destinado 41 millones 890 mil pesos en obra pública en la colonia Nueva Victoria (Los Olivos 2), consolidando una transformación profunda en vialidades y espacios comunitarios.