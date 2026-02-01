Anuncia Ayuntamiento proceso de preinscripciones en las tres prepas municipales

A partir de este lunes 02 de febrero se abrirá la plataforma oficial

Será en el mes de mayo cuando se aplique el examen de diagnóstico a todos los aspirantes que hayan realizado su preinscripción en tiempo y forma. [Agencias[

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Mundial de Nuevo Laredo, informó que a partir de este lunes 02 de febrero se abrirá la plataforma oficial para el proceso de preinscripciones a las tres preparatorias municipales.

El secretario de Educación, Cultura y Deporte, Juan Ángel Martínez, detalló que cada preparatoria contará con su propio enlace de registro, a través del cual los aspirantes deberán completar el proceso de preinscripción para estudiantes que están por concluir la secundaria.

Explicó que las ligas para acceder al proceso de preinscripción de la Preparatoria Municipal Elena Poniatowska, Preparatoria Técnica Municipal Manuel Gómez Morín y la Preparatoria Municipal José Vasconcelos, se publicarán en el Facebook Oficial de la Secretaría de Educación Cultura y Deporte.

“Cada escuela tendrá su propio enlace para que los interesados puedan preinscribirse, esto es para quienes están por concluir la secundaría, y estarían iniciando su primer semestre en agosto del 2026”, afirmó.

Una vez concluido el registro en línea, el sistema generará un folio, el cual servirá como comprobante de que el alumno ha quedado preinscrito correctamente.

El secretario señaló que será en el mes de mayo cuando se aplique el examen de diagnóstico a todos los aspirantes que hayan realizado su preinscripción en tiempo y forma.

Respecto al arranque del Semestre B, el secretario informó que las clases iniciarán el lunes 09 de febrero a las 7:00 de la mañana, tanto para alumnos de nuevo ingreso como para quienes realizan reingreso a segundo, cuarto y sexto semestre.

En cuanto a las reinscripciones, precisó que este proceso se encuentra activo desde el 23 de enero y concluirá el 09 de febrero, y deberá realizarse utilizando el número de matrícula correspondiente. Añadió que para el 03 de febrero ya se contará con el listado de alumnos que no acreditaron el semestre, quienes no podrán realizar su reinscripción.

Finalmente, Martinez Salazar exhortó a padres de familia y estudiantes a respetar las fechas establecidas y mantenerse atentos a la información oficial que se difundirá a través de los canales institucionales, a fin de garantizar un proceso ordenado y transparente.