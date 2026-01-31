Busca Trump acuerdo bipartidista para evitar cierre del gobierno federal

El presidente estadounidense Donald Trump habla durante un evento en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el viernes 30 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)

El presidente estadounidense Donald Trump habla durante un evento en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el viernes 30 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump actuó rápidamente esta semana para negociar con los demócratas y tratar de evitar un prolongado cierre del gobierno por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), un cambio drástico respecto al enfrentamiento récord del año pasado, cuando se negó a ceder durante semanas.

Algunos republicanos se sienten frustrados con el acuerdo, lo que aumenta la posibilidad de una prolongada lucha por el cierre cuando la Cámara regrese el lunes para votar sobre el paquete de financiación. Pero la influencia de Trump sobre el Partido Republicano sigue siendo considerable, y ha dejado clara su postura en un momento de creciente tensión política.

“Lo único que puede frenar a nuestro país es otro largo y dañino cierre del gobierno”, escribió en las redes sociales el jueves por la noche.