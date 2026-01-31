El Dólar
Compra:
$16.90
Venta:
$18.00
EN VIVO

Busca Trump acuerdo bipartidista para evitar cierre del gobierno federal

Republicanos y demócratas pactan financiamiento temporal, pero persisten tensiones por política migratoria y el DHS

El presidente estadounidense Donald Trump habla durante un evento en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el viernes 30 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)
AP

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump actuó rápidamente esta semana para negociar con los demócratas y tratar de evitar un prolongado cierre del gobierno por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), un cambio drástico respecto al enfrentamiento récord del año pasado, cuando se negó a ceder durante semanas.

Algunos republicanos se sienten frustrados con el acuerdo, lo que aumenta la posibilidad de una prolongada lucha por el cierre cuando la Cámara regrese el lunes para votar sobre el paquete de financiación. Pero la influencia de Trump sobre el Partido Republicano sigue siendo considerable, y ha dejado clara su postura en un momento de creciente tensión política.

“Lo único que puede frenar a nuestro país es otro largo y dañino cierre del gobierno”, escribió en las redes sociales el jueves por la noche.

Impulsa Ciudad de México rescate y redescubrimiento de templos históricos del Centro
Refuerza Municipio infraestructura vial en Los Olivos

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.