Refuerza Joe Biden ayuda para Miami

MIAMI.- El Presidente Joe Biden anunció que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) enviará casi 500 miembros más a Miami para ayudar en las labores de recuperación de los cuerpos, tras el derrumbe de un edificio residencial en la ciudad de Surfside, hace una semana.

El Mandatario de Estados Unidos dijo que los familiares de las personas que podrían estar debajo de los escombros del edificio colapsado en Florida son “muy realistas” de las pocas posibilidades de que haya sobrevivientes, pero quieren los cuerpos de sus seres queridos.

Biden dio las declaraciones este jueves después de reunirse con las familias durante su viaje al sitio del colapso, del cual hasta el momento se han recuperado 18 cadáveres y hay 145 personas reportadas como desaparecidas.

“Todos son realistas, todos ven esos pisos, cemento sobre cemento”, dijo Biden durante una conferencia de prensa. “Cuando hablé con algunas de las familias, con algunos de los que escaparon y salieron, hablaron sobre cómo cayó el edificio (…) saben cuáles son las posibilidades”.

“Pero como mínimo quieren recuperar los cuerpos, quieren recuperar los cuerpos”, añadió.

El Mandatario aseguró que el Gobierno federal tomaría los costos durante los primeros 30 días de las labores de búsqueda y recuperación.

Agradeció a los grupos de rescatistas por su labor y felicitó a la vez a los funcionarios locales por su cooperación sin importar los vínculos partidistas.

“Quiero felicitar a FEMA y añadir a todas esas personas arriesgando sus vidas para salvar vidas, pero también por mantener la esperanza por aquellos que pueden ser encontrados”, dijo.

Biden dijo que llegó tarde a la conferencia de prensa porque estuvo un largo tiempo platicando con las familias, que sufren, aseguró, por no saber el estado de sus seres queridos.

“Están pasando por un infierno, tanto aquellos que sobrevivieron al colapso, como aquellos que tienen a familiares perdidos”, aseguró el Mandatario.

“Creo que son muy realistas, pero no creo que eso deba sugerir que debamos detenernos. Debemos continuar, seguir tratando de recuperar los cuerpos”

Biden destacó que lo que esperan es la posibilidad de que alguien esté vivo, pero reiteró que las familias son realistas.

“La parte difícil es no saber si están vivos o no, es no tener idea”, señaló sobre los familiares. “Jill y yo queríamos que supieran que estamos con ellos y que el país está con ellos”.

Biden viajó a Florida y ofreció consuelo a los familiares de las víctimas de los muertos y de las personas reportadas como desaparecidas. El Mandatario les pidió nunca perder la esperanza. “Quisiera que hubiera algo que hacer para aligerar el dolor”, dijo Biden en un video compartido en redes sociales.

En respuesta a la que parece ser la calamidad más mortífera de su presidencia hasta ahora, Biden también se reunió con los rescatistas que siguen buscando sobrevivientes entre los escombros en Surfside.

Las tareas fueron suspendidas antes de la llegada de Biden ante la preocupación sobre la estabilidad de una sección que sigue erigida, poniendo de relieve los peligros aún siguen presentes en la búsqueda.

Biden y la Primera Dama Jill Biden llegaron a Florida una semana después del colapso del edificio de condominios Champlain Towers South frente a la playa.

Cientos de elementos de emergencias y rescatistas han estado buscando meticulosamente alguna señal de vida entre los escombros apiñados. Nadie ha sido recuperado con vida desde las primeras horas posteriores al colapso.