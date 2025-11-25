Refuerza Atlanta su bullpen al renovar contrato con el lanzador Joel Payamps

El derecho acordó un año con Bravos, sumándose a recientes movimientos para mantener relevistas veteranos

ARCHIVO - Joel Payamps (31), lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, lanza hacia el home plate durante la octava entrada de un juego de béisbol contra los Rays de Tampa Bay, el 11 de mayo de 2025, en Tampa, Florida. (AP Photo/Phelan M. Ebenhack, Archivo)

ATLANTA.- Los Bravos de Atlanta y el lanzador derecho Joel Payamps acordaron un contrato de un año por 2,25 millones el lunes, en otro movimiento para retener a un miembro veterano del bullpen del equipo.

Atlanta reclamó a Payamps de waivers de los Cerveceros de Milwaukee el 22 de septiembre. Payamps, de 31 años, permitió una carrera en 2 2 /3 entradas con Atlanta y terminó la temporada con una efectividad de 6.84 en 30 juegos.

Payamps tiene una efectividad de 3.41 con diez salvamentos en siete temporadas. Estableció un récord personal con seis salvamentos para Milwaukee en 2024.

El acuerdo con Payamps es el segundo movimiento de Atlanta en menos de una semana para mantener a un relevista derecho veterano. Los Bravos volvieron a firmar al cerrador cubano Raisel Iglesias con un contrato de un año por 16 millones, anunciado el miércoles.

Atlanta ha tenido un comienzo de temporada baja muy activo. El equipo también adquirió el miércoles al hondureño Mauricio Dubón de los Astros de Houston a cambio de Nick Allen.