Elimina Racing a River Plate con agónico triunfo en vibrante partido decisivo

Un gol en tiempo añadido selló la clasificación de Racing y profundizó el cierre negativo del conjunto riverplatense

BUENOS AIRES.- Con un gol en los descuentos en un partido vibrante, Racing Club venció por 3-2 a River Plate en Avellaneda el lunes por los octavos de final del torneo Clausura del fútbol argentino.

Santiago Solari a los tres minutos, Lucas Martínez Quarta en contra a los 72 y Gastón Martirena a los 92 marcaron los goles racinguistas. Ian Subiabre a los 62 y Juanfer Quintero a los 63 anotaron los tantos riverplatenses.

Se terminó así un mal año para el equipo de Marcelo Gallardo que no logró ganar ningún título.

La Academia encontró el primer gol muy tempranamente. En el primer ataque profundo, Gabriel Rojas sacó un centro para un cabezazo violento de Solari que se metió en la portería de Franco Armani.

Los millonarios lograron revertir el marcador con futbolistas ingresados en el segundo tiempo en sólo dos minutos. Subiabre disparó violento en el área y consiguió el empate.

En la jugada siguiente, Quintero encontró un hueco y remató con precisión desde la medialuna.

Racing se lanzó entonces en busca del empate y lo consiguió con un rebote. Adrián “Toto” Fernández entró al área rival y disparó. El balón pegó en Martínez Quarta y se metió en el arco riverplatense.

Sobre el final, La Academia encontró el tercero. Martirena cabeceó, Armani despejó, pero a medias. Le quedó otra vez al uruguayo que tocó en la puerta del arco para el festejo de la parcialidad local.

“Muy contento por mis compañeros. Por Santi (Sosa que jugó con una máscara después de una grave lesión facial) que le quedan 20 días y jugó igual. Hoy me quedó a mí”, dijo Martirena post partido a la TV. “Mucho compromiso, mucho corazón. Siempre tenemos algo”.

“(Fue) Un partido inolvidable. Ganamos un partido importantísimo”, comentó Sosa. “Quería estar como sea. Juego con el corazón”. “Somos candidatos”, expresó.

En el otro encuentro del día, Barracas Central venció a domicilio por 1-0 a Deportivo Riestra. El partido fue muy chato entre dos conjuntos que no cuentan con grandes recursos ofensivos.

El tanto de la victoria visitante fue marcado por Nicolás Blandi a los 114, en el segundo tiempo extra. El delantero punteó el balón de aire tras una gran jugada de Tomás Porra.

Barracas jugó con un hombre menos parte del partido por la expulsión de Iván Guaraz a los 82.

Más tarde jugaban Unión frente a Gimnasia La Plata.

El domingo, Boca Juniors derrotó por 2-0 a Talleres en La Bombonera. En tanto, Estudiantes superó por 1-0 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

La AFA de Claudio Tapia le otorgó el jueves pasado un título a Central por haber terminado primero en la tabla anual. Una medida arbitraria tomada después de terminada la fase de grupos.

En el partido entre canallas y pincharratas, los auriazules salieron al campo y esperaron un pasillo de parte de los visitantes. El once de Estudiantes le realizó un pasillo previsto por protocolo, pero de espaldas.

Por esta actitud de los jugadores rojiblancos se le abrió un expediente disciplinario a Estudiantes.

El sábado, Argentinos Juniors venció por 2-0 a Vélez Sarsfield en el José Amalfitani. Mientras, Central Córdoba (Santiago del Estero) derrotó por 2-1 a San Lorenzo.

Boca se medirá con Argentinos y Central Córdoba con Estudiantes en la instancia de cuartos de final.

Los octavos se cerrarán con el cotejo entre Lanús, campeón de la Copa Sudamericana en Asunción el sábado pasado, ante Tigre.