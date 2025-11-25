El Dólar
Espanyol vuelve a la senda del triunfo con victoria 2-1 sobre Sevilla

El equipo catalán retomó el triunfo con goles decisivos y dejó a Sevilla en una racha negativa

AP

BARCELONA, España.- Espanyol venció a Sevilla 2-1 el lunes para volver a la senda del triunfo tras un par de derrotas recientes.

Pere Milla anotó con un cabezazo sin marca tres minutos después del inicio del segundo tiempo para poner al club de Barcelona al frente.

Roberto Fernández luego duplicó la ventaja del equipo local a seis minutos del final tras ver al portero fuera de su línea y marcar con un disparo elevado desde 25 yardas.

Dos minutos después, un cabezazo de Marcão desde un córner de Sevilla encontró su camino hacia la red, pasando por el defensor Leandro Cabrera, para preparar un posible final emocionante, pero los visitantes no pudieron igualar.

La victoria de Espanyol mantuvo su mejor inicio de campaña en La Liga desde la temporada 2018-19. Está en sexto lugar.

Sevilla, que se encuentra en la mitad de la tabla, ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de liga.

