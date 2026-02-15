Reconocen labor de Jorge Luis Miranda Niño en apoyo al comercio local

​El agradecimiento surgió luego de que la pareja fuera captada adquiriendo productos artesanales en el punto de venta de la Rotonda de la UAT

NUEVO LAREDO. — A través de redes sociales, emprendedores de la localidad han destacado el respaldo del Lic. Jorge Luis Miranda Niño y su esposa, Nereyda Rocha, hacia los pequeños negocios de la ciudad.

​El agradecimiento surgió luego de que la pareja fuera captada adquiriendo productos artesanales en el punto de venta de la Rotonda de la UAT.

La propietaria del negocio expresó su gratitud, señalando que la preferencia de figuras como Miranda Niño es un motor de motivación para seguir ofreciendo calidad y dedicación en sus productos.

​”Su compra no solo apoya mi trabajo, sino que nos motiva a seguir adelante”, compartió la emprendedora, resaltando que sus empanadas están elaboradas con ingredientes pensados en el bienestar de quienes las consumen.

​Con este tipo de gestos, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño reafirma su compromiso con el consumo local, recordándonos que el apoyo a los comerciantes de nuestra comunidad es fundamental para fortalecer la economía de las familias neolaredenses.