Francisco Cerúndolo se dio el gusto y se coronó campeón en Buenos Aires

Finalmente, la tercera fue la vencida para Francisco Cerúndolo en el Argentina Open

El argentino Francisco Cerúndolo besa el trofeo de campeón del Argentina Open después de superar al italiano Luciano Darderi en la final del torneo de tenis en el estadio Guillermo Vilas, el domingo 15 de febrero de 2026, en Buenos Aires. (AP Foto/Gustavo Garello)

BUENOS AIRES (AP) — Finalmente, la tercera fue la vencida para Francisco Cerúndolo en el Argentina Open. La primera raqueta del país anfitrión se alzó con el trofeo del ATP 250 sobre arcilla de Buenos Aires al derrotar en la final por 6-4 y 6-2 al italiano nacido en Argentina Luciano Darderi.

“Estoy feliz, no puedo pedir más nada. Luché mucho para disfrutar acá con mi gente, había perdido dos finales acá, el objetivo de la semana era volver a ponerme en posición de ganar el título. Hice un partidazo, jugué muy agresivo, fue mi mejor partido en mucho tiempo”, declaró el máximo favorito Cerúndolo tras adueñarse de la final del domingo.

El número 19 del ranking había estado a un paso de levantar el trofeo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club en dos oportunidades, cuando cayó en las finales de 2021, ante su compatriota Diego Schwartzman, y de 2025, frente al brasileño Joao Fonseca.

“Fran”, de 27 años y nacido en Buenos Aires, obtuvo así su cuarto título en el circuito en su séptima final, tras sus consagraciones en Bastad (2022, arcilla), Eastbourne (2023, hierba) y Umag (2024, arcilla).

Además, el hijo de Alejandro, extenista profesional, y hermano de Juan Manuel, quien también compite en el circuito, se transformó en el séptimo tenista anfitrión en inscribir su nombre en la galería de campeones del certamen, junto a los de Guillermo Coria, Gastón Gaudio, Juan Mónaco, David Nalbandian, Schwartzman y Facundo Díaz Acosta.

Cerúndolo dejó con las ganas a Darderi, segundo preclasificado y número 22 del escalafón, que hasta ahora tenía récord perfecto en finales, con cuatro victorias -Córdoba (2024, arcilla) y Umag, Bastad y Marrakech (2025, arcilla)- y ninguna derrota.

“Luli”, nacido en la localidad argentina de Villa Gesell hace 24 años y quien compite bajo bandera italiana, buscaba convertirse en el segundo tenista de esa nacionalidad en consagrarse en Buenos Aires, luego del título de Marco Cecchinatto en 2019.

“Este torneo es muy especial, he entrenado aquí desde muy chiquito. Ayer (sábado) fue mi cumpleaños y estoy feliz de haberlo pasado acá. ‘Fran’ es un gran amigo y se merecía este título, hacía muchos años que venía luchando por lograrlo”, declaró Darderi.

La cancha central “Guillermo Vilas” fue escenario de una verdadera batalla -con varios momentos de gran tenis- entre dos de los principales especialistas sobre arcilla del circuito en la actualidad, que además llegaron a la final igualados 2-2 en el historial. Con su éxito de este domingo, Cerúndolo estiró a 46 sus triunfos en esta superficie desde el inicio de la temporada 2024, mientras que Darderi dejó su marca en 44 victorias consecutivas.

El match arrancó favorable a Cerúndolo, que quebró para 2-1 y luego tuvo que esforzarse mucho para que Darderi no le pagase inmediatamente con la misma moneda: levantó tres break points para sostener con dificultad su saque.

El argentino desaprovechó dos puntos de quiebre para escaparse a 5-2. Pero Darderi tuvo idéntica oportunidad en el siguiente game y también la dejó pasar.

Con todo, el saque le respondió a “Fran” y terminó adueñándose de la primera manga por 6-4. El grito de “vamos” y su puño apretado dieron cuenta de la dificultad que atravesó hasta cerrar el primer capítulo de la historia en su tercer punto para set.

La segunda manga comenzó extraña, con tres rompimientos de saque consecutivos que dejaron a Cerúndolo 2-1 arriba. Para que la tendencia no continuase, el argentino levantó enseguida tres break points y el tenis de “Luli” comenzó a derrumbarse.

Aunque tuvo dos puntos para hacerlo, Cerúndolo no pudo quebrar para 4-1, pero sí lo consiguió en el séptimo game, rubricando un 5-2 que lo dejó sacando para el título. Finalmente, aprovechó el segundo de dos match points con un potente drive para poder pegar el largamente esperado grito de campeón y desatar la algarabía de la hinchada.

En tanto, el cetro de dobles se lo quedó la pareja brasileña conformada por Orlando Luz y Rafael Matos, quienes se impusieron en la final a los locales Andrea Collarini y Nicolás Kicker, por 7-5 y 6-3, en 1:32 horas.

La definición tuvo sabor a clásico sudamericano de fútbol, con una fuerte rivalidad en las gradas entre hinchas argentinos y “torcedores” brasileños, que finalmente celebraron el triunfo de los suyos.

El resultado no sorprendió, ya que ambos brasileños son especialistas en dobles: juntos conquistaron el título de Bastad 2024 y Matos, además, levantó otros diez trofeos en la especialidad.

En cambio, Collarini y Kicker son singlistas, y solo eventualmente, ante la baja de varias parejas, se unieron para jugar su primer certamen de dobles a nivel de circuito ATP.