Lyon asegura su 13ra victoria consecutiva

PARÍS (AP) — Después de escapar por poco del descenso por razones financieras la temporada pasada, el Lyon, en pleno resurgimiento, está en una racha impresionante y aseguró su 13era victoria consecutiva en todas las competiciones tras vencer 2-0 al Niza en casa en la Ligue 1 el domingo.

El Lyon no contó con el delantero brasileño adolescente Endrick por suspensión. Pero apenas se le echó de menos, ya que los mediocampistas Corentin Tolisso y Noah Nartey marcaron los goles para el Lyon, tercero en la tabla, que encadenó su cuarta valla invicta consecutiva y se colocó cinco puntos por delante del Marsella, cuarto.

Tolisso inició y culminó un contraataque para poner al Lyon en ventaja en el tiempo añadido del primer tiempo y Nartey anotó a los 64 minutos después de que el Niza no lograra despejar un centro de Pavel Šulc.

El Lyon estuvo a punto de descender la temporada pasada debido a irregularidades financieras y enormes deudas, manteniéndose en la máxima categoría solo después de ganar una apelación, y se ha transformado bajo el entrenador Paulo Fonseca.

Nuevos fichajes como Šulc se han integrado de inmediato en un equipo construido en torno a una fuerte disciplina y ética de trabajo, liderado por el capitán Tolisso.

Ayudó a Francia a ganar la Copa del Mundo en 2018 y está en su segunda etapa con el Lyon tras formarse en la reconocida cantera del club, que ha producido a jugadores como Karim Benzema y Alexandre Lacazette.

El gol de Tolisso el domingo fue el 50mo en 294 apariciones con el Lyon, que no ha perdido en ninguna competición desde el 7 de diciembre y sigue con vida tanto en la Copa de Francia como en la Liga Europa tras terminar primero en la fase de liga.

Aunque el Lyon está a seis puntos del Paris Saint-Germain, segundo, y a siete del líder Lens, todavía tiene que jugar contra ambos equipos y recibirá al Lens en el último partido de la temporada el 16 de mayo. El Lyon también recibirá al Lens en los cuartos de final de la Copa de Francia.

Más temprano el domingo, Le Havre superó una expulsión en el segundo minuto para vencer 2-1 al Tolosa.

El capitán Arouna Sangante fue expulsado cuando el árbitro cambió la tarjeta del defensor de amarilla a roja después de que golpeara el tobillo del delantero brasileño Emersonn.

Pese al contratiempo, Le Havre se puso en ventaja con un gol del atacante Issa Soumaré a los 43 minutos, pero el veterano defensor Djibril Sidibé igualó en el tiempo añadido del primer tiempo.

Soumaré anotó su segundo gol al 53 en un contraataque, tras una asistencia del nuevo fichaje Sofiane Boufal.

Se produjeron breves enfrentamientos entre aficionados rivales después del pitazo final. Los encargados de seguridad y la policía antidisturbios intervinieron rápidamente.

Otros partidos

En un duelo entre equipos que luchan por evitar el descenso, Auxerre ganó 3-1 en la cancha del colista Metz.

Auxerre está en el 16to puesto —que corresponde a la plaza de repechaje por el ascenso/descenso— y a cinco puntos de Paris FC, que es 15mo. Metz no gana un partido de liga desde que venció al Niza el 9 de noviembre.

Un raro punto positivo para el Metz, que tiene tradición de producir buenos jugadores formados en casa como Emmanuel Adebayor, fue el gol del descuento anotado por el joven de 17 años Nathan Mbala en el tiempo añadido.

Recibió un pase por la izquierda y dio dos toques antes de colocar un magnífico disparo con efecto en el ángulo izquierdo desde justo dentro del área penal.

El Lorient, que está a la mitad de la tabla, derrotó 2-0 en casa al Angers con goles de Pablo Pagis y Jean-Victor Makengo.

Lens ganó 5-0 en la cancha de Paris FC el sábado para colocarse líder —con un punto de ventaja sobre el campeón defensor Paris Saint-Germain, que perdió 3-1 en Rennes el viernes para sufrir su tercera derrota de la campaña.

PSG perdió solo dos partidos de liga la temporada pasada.