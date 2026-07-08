Reconoce Estados Unidos estancamiento tras nueva eliminación mundialista

Christian Pulisic abraza a su compañero de la selección de Estados Unidos Max Arfsten mientras Sebastian Berhalter observa tras la derrota ante Bélgica en los octavos de final de la Copa Mundial el lunes 6 de julio del 2026. (AP Foto/Lindsey Wasson)

Christian Pulisic abraza a su compañero de la selección de Estados Unidos Max Arfsten mientras Sebastian Berhalter observa tras la derrota ante Bélgica en los octavos de final de la Copa Mundial el lunes 6 de julio del 2026. (AP Foto/Lindsey Wasson)

SEATTLE.- Pese a todo el crecimiento del fútbol en Estados Unidos durante el último cuarto de siglo, la selección masculina sigue estancada.

A Christian Pulisic, Tyler Adams y Weston McKennie no les fue mejor en los mundiales de 2022 y 2026 que a Tim Howard, Michael Bradley y Jozy Altidore en 2010 y 2014.

“Queremos poder ir y competir con algunos de los mejores del mundo y todavía nos falta dar ese siguiente paso”, admitió Pulisic tras la derrota por 4-1 ante Bélgica en un errático desempeño durante el duelo de octavos de final disputado el lunes por la noche.

Pese a los miles de millones de dólares invertidos con el objetivo de impulsar a la selección nacional hacia la élite mundial, los estadounidenses siguen siendo plebeyos del fútbol.

Después de alcanzar las semifinales del primer Mundial en 1930, Estados Unidos ni siquiera se clasificó entre 1950 y 1990. Desde entonces, los estadounidenses fueron eliminados en octavos de final en 1994, 2010, 2014, 2022 y este año; no pasaron de la fase de grupos en 1990, 1998 y 2006, y no se clasificaron siquiera para 2018.

“No es como si estuvieras en un cohete y mejoras y creces… No es lineal”, señaló el técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino.

La selección ganó tres partidos en un Mundial por primera vez, al vencer a Paraguay, Australia y Bosnia-Herzegovina, pero perdió ante Turquía y Bélgica. Los estadounidenses se beneficiaron por ser coanfitriones, como equipo cabeza de serie que no enfrentó a una nación de las 10 mejores del ranking antes de medirse con los Diablos Rojos.

Para el próximo Mundial en España, Portugal y Marruecos (con tres partidos en Sudamérica), Pulisic, McKennie y Adams tendrán 31 años.

¿Qué jugadores aumentaron su valor para la selección de Estados Unidos?

Folarin Balogun lideró al equipo de Estados Unidos con tres goles, y lució como un delantero de primer nivel. Pero ganó notoriedad mundial cuando se levantó su suspensión por tarjeta roja —mostrada tras caer de forma torpe sobre el tobillo de un rival— tras una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump al líder de la FIFA Gianni Infantino.

Exjugador de las inferiores del Arsenal, el delantero de 25 años inicia el cuarto año de un contrato de cinco con el club francés Mónaco y podría estar listo para llegar a un club más grande.

Malik Tillman se convirtió en el primer jugador desde el francés Bernard Genghini en 1982 en marcar dos goles de tiro libre en un Mundial. El mediocampista de 24 años entra en la segunda temporada de un contrato de cinco años con el club alemán Bayer Leverkusen.

Tuvo un difícil 2025-26, al quedar fuera del once inicial entre finales de marzo y el último partido de la temporada.

¿Seguirá Pochettino en el cargo otros 4 años?

Pochettino dijo que hablará con la Federación de Fútbol de Estados Unidos después de un periodo de descanso, para discutir si quiere que continúe más allá del vencimiento de su contrato este verano. El propio estratega argentino tendrá que definir si quiere comprometerse con un ciclo de cuatro años.

“Hemos tenido conversaciones positivas con Mauricio antes del Mundial sobre el futuro. Acordamos que continuaríamos esas conversaciones tras una oportunidad de descansar y reflexionar después del Mundial”, informó la Federación el martes en un comunicado. “Tenemos un gran respeto y gratitud por Mauricio, su cuerpo técnico y todos los que forman parte del programa.

“Hemos compartido entusiasmo por nuestro potencial y también claridad sobre la cantidad de trabajo que aún se requiere en todos los niveles para lograr nuestra ambición”.

Pochettino asumió el cargo en los últimos meses de 2024 tras la eliminación en la primera ronda de la Copa América, bajo el mando de Gregg Berhalter. Su primer año incluyó fracasos al no ganar la Copa Oro de la CONCACAF ni la Liga de Naciones.

“Éramos un desastre”, afirmó. “He visto a este equipo demostrar que podemos jugar al fútbol. Podemos competir. Necesitamos seguir mejorando — muchos jugadores jóvenes con mucho potencial y futuro”.

Trabajo en áreas problemáticas

La portería pasó de ser la mayor fortaleza de Estados Unidos entre 1990 y 2014 a una enorme debilidad en la última década, y parece estar en su punto más bajo desde la década de 1980.

Quedaron atrás los días en que Tony Meola, Kasey Keller, Brad Friedel, Tim Howard y Brad Guzan inspiraban confianza.

Zack Steffen y Matt Turner no lograron consolidarse en grandes equipos europeos. Matt Freese, quien reemplazó a Turner como el primer portero el año pasado, regaló un gol en la derrota ante Bélgica, con un error tan grave que se repetirá por mucho tiempo en videos de pifias.

Gabriel Slonina, Chris Brady, Patrick Schulte, Diego Kochen y Roman Celentano, quienes encabezan la próxima generación, tienen el siguiente ciclo para consolidarse como posibles titulares.

La defensa central también es una preocupación. Chris Richards, del Crystal Palace, es el único estadounidense que juega en un club de primer nivel y su compañero en el Mundial, Tim Ream, se convirtió a los 38 años en el jugador estadounidense de mayor edad en cualquier Mundial.

La clasificación debería ser más fácil con mundiales de 48 equipos

Con la ampliación del torneo a 48 selecciones, incluidas seis de CONCACAF, es poco probable que la clasificación al Mundial sea un desafío para México, Estados Unidos y Canadá.

Los tres coanfitriones fueron eliminados en octavos de final después de que Curazao, Haití y Panamá quedaron fuera como últimos en sus grupos.

A menos que Estados Unidos muestre una mejora enorme, no será cabeza de serie para el Mundial de 2030 y probablemente enfrentará a una potencia mundial en la primera ronda.

Lo siguiente son amistosos en otoño, seguidos en noviembre por los partidos de la Liga de Naciones y el próximo año por un posible Final Four de ese mismo certamen y una Copa Oro.