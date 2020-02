Reconoce Brizio exceso de uso del VAR en la Liga BBVA

“Hemos estado muy exquisitos y no podemos llamar al árbitro sólo por nimiedades”', señala el presidente de la Comisión de de Árbitros para TV Azteca.

CIUDAD DE MÉXICO.-Arturo Brizio reconoció que el uso del VAR en la Liga BBVA está cayendo en un exceso.

“El VAR no marca, si el balón sale el VAR te dice, pero el árbitro puede ir a verla (al monitor) si tiene duda. Tenemos que encontrar el punto medio para que no parezca eso, la decisión final es del árbitro y no lo podemos estar llamando por cualquier cosa”, dijo el presidente de la Comisión de Árbitros para TV Azteca.

También habló sobre los encargados del videoarbitraje, quienes también deben encontrar un equilibrio.

“El tema fundamental es la presión a la que estamos sometidos. A algunos les gusta trabajar bajo presión. Hay que encontrarle el modo a esa pequeña línea que existe en intervenir para ayudar al árbitro”, externó.

Brizio aclaró que el cambio de árbitro para el juego de Atlas-Morelia del jueves pasado se debió a que el colegiado asignado en primera instancia, Adonai Escobedo, reportó hace semanas la actitud indebida de la afición rojinegra, lo cual derivó en el veto al Estadio Jalisco.

Fernando Guerrero fue quien comandó las acciones del encuentro.