Reconoce Américo contribución de las Fuerzas Armadas a los avances en seguridad de Tamaulipas

Tampico, Tamaulipas.- Al inaugurar la Exposición Militar La Gran Fuerza de México, en el Recinto Ferial de Tampico, el gobernador Américo Villarreal Anaya hizo un reconocimiento a la contribución que han tenido las Fuerzas Armadas para lograr un avance significativo en las condiciones de seguridad de Tamaulipas.

Junto a mandos militares del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, el gobernador del Estado destacó también la importancia de la Expo Militar, que por tercera ocasión se realiza en Tamaulipas, ya que estos eventos, dijo, alientan la sana convivencia y proximidad social que tanto se necesitan para que la población conozca más de cerca todas las virtudes, capacidades y oportunidades de nuestras Fuerzas Armadas.

“Nuevamente agradecer esta gran oportunidad que se le da a nuestra entidad y que sigamos trabajando juntos porque necesitamos una sociedad participativa, colaborativa, con las diferentes instancias de gobierno para alcanzar los niveles de oportunidad que nos brinda esta gran nación y este gran estado”, dijo.

El general Rubén Darío Díaz Esparza, comandante interino de la Cuarta Región Militar, agradeció al gobernador del Estado, así como a la presidenta de Tampico y los presidentes de Madero y Altamira, por su decidido impulso y los apoyos brindados para mostrar a todas las familias, niños, niñas y jóvenes de Tamaulipas una de las exposiciones más representativas del país: La Exposición Militar La Gran Fuerza de México.

“El día de hoy desde el hermoso municipio de Tampico, Tamaulipas, reafirmamos que las Fuerzas Armadas son instituciones próximas a su pueblo, instituciones venidas del pueblo, compartimos valores, compartimos aspiraciones y reiteramos ante la sociedad de Tamaulipas nuestro compromiso de mantener la seguridad de nuestra nación y garantizarla en el futuro inmediato”, dijo.

Al reiterar la invitación para que la población de la zona conurbada asista a disfrutar de esta Exposición, del 1 al 27 de octubre en el Recinto Ferial, el general Rubén Darío Díaz expresó su deseo de que este evento permita fortalecer aún más los lazos de confianza, respeto y cercanía entre las tropas y la sociedad mexicana.

“Porque cuando el pueblo y las Fuerzas Armadas caminan juntos, México se fortalece; porque juntos todos somos la gran fuerza de México”, expresó.

Al término de la ceremonia protocolaria y de cortar el listón inaugural, el gobernador realizó un recorrido por los distintos módulos y stands de la Expo: Fuerzas Especiales, Plan DN III, Caballería, Guardia Nacional, Paracaidistas, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Industria Militar, Educación Militar, Policía Militar y Artillería, entre otras.

También recorrió el hospital quirúrgico móvil, una unidad médica táctica totalmente equipada y diseñada para brindar atención médica y quirúrgica inmediata en zonas de desastre, operaciones militares y misiones humanitarias.

Además, en el stand de la Fuerza Aérea Mexicana se puede apreciar una aeronave PCPilatus equipada con 4 ametralladoras, 2 lanzadores LAU-3 para 7 cohetes calibre 2.75, 4 bombas MK 81 y 2 bombas MK 82.

Estuvieron presentes en el evento: el general Jorge Cruz Carrillo González, comandante de la Octava Zona Aérea Militar; general José Fernando Vargas Delgado, comandante interino de la 48 Zona Militar; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Mauricio Cansino Báez; con la representación del Supremo Tribunal de Justicia, la magistrada María Victoria Porras Pulido; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Carlos Arturo Pancardo Escudero; la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; el presidente municipal de Madero, Erasmo González Robledo, y el presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez.