Coordina Carmen Lilia operativo preventivo de afectaciones por posibles lluvias

Ante el pronóstico de tormentas para los próximos días, la alcaldesa encabezó una reunión extraordinaria

Durante el encuentro se establecieron las responsabilidades de cada dependencia y se revisaron las acciones que deberán mantenerse listas ante posibles encharcamientos, acumulación de agua, inundaciones en vialidades o viviendas. [Agencias]

Durante el encuentro se establecieron las responsabilidades de cada dependencia y se revisaron las acciones que deberán mantenerse listas ante posibles encharcamientos, acumulación de agua, inundaciones en vialidades o viviendas. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Ante el pronóstico de lluvias y tormentas para los próximos días, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó una reunión extraordinaria del Comité Municipal de Protección Civil, en la que autoridades municipales, estatales y federales acordaron reforzar la coordinación y mantener activos los operativos preventivos para atender de manera oportuna cualquier situación que pudiera presentarse en la ciudad.

Durante el encuentro se establecieron las responsabilidades de cada dependencia y se revisaron las acciones que deberán mantenerse listas ante posibles encharcamientos, acumulación de agua, inundaciones en vialidades o viviendas, así como cualquier otra situación derivada de las condiciones climatológicas.

La alcaldesa destacó que el objetivo principal es actuar con anticipación, mantener comunicación permanente entre las distintas áreas y tener identificados los puntos considerados de mayor atención, particularmente aquellos donde históricamente puede presentarse acumulación de agua o basura.

“Todo esto es preventivo, no tenemos ahorita ningún tema que podamos estar alarmados, sin embargo queremos estar en comunicación con la ciudadanía, estar alertas porque ustedes saben que el clima no tiene palabra, nosotros ahorita ya estamos alertas y preparados para cualquier situación que pudiese pasar”, afirmó Canturosas Villarreal.

La presidenta municipal explicó que cada secretaría, dirección y área operativa tendrá una responsabilidad específica para responder ante cualquier contingencia, por lo que se mantendrá la coordinación interinstitucional entre Obras Públicas, Servicios Públicos Primarios, Protección Civil, Tránsito y Vialidad, CIGA, COMAPA, entre otras dependencias que participan en la atención de la ciudadanía.

Como parte de estas acciones preventivas, se reforzará la vigilancia de los puntos críticos de la ciudad como arroyos, vados, riberas del río Bravo, además de mantener trabajos de limpieza en drenajes, alcantarillas y guardaganados, con el propósito de facilitar el desfogue del agua y reducir posibles afectaciones durante las precipitaciones.

Canturosas Villarreal señaló que la prevención también requiere del trabajo coordinado con otras instituciones, por lo que se mantiene comunicación con el Gobierno del Estado, Protección Civil estatal, Secretaría de la Defensa Nacional y demás autoridades que cuentan con capacidad de respuesta ante alguna eventualidad.

“Estamos alertas y preparados para cualquier situación que pudiese pasar, estaremos en comunicación constante para que el ciudadano esté bien informado de la situación y que sepa que cuenta con el Gobierno Municipal”, afirmó.

De igual manera, pidió a la ciudadanía colaborar desde sus hogares con acciones sencillas de prevención, como mantener despejadas las alcantarillas cercanas, evitar arrojar basura en la vía pública y retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua o desplazados por el viento.

Para reportar alguna situación de emergencia, la población puede comunicarse al 911; para solicitar apoyo de Protección Civil se encuentra disponible el número 867 712 2124, además del CIGA mediante el 072.

El Gobierno Municipal mantendrá el monitoreo permanente de las condiciones climatológicas y la coordinación entre las distintas dependencias para responder de manera oportuna ante cualquier situación, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de las familias de Nuevo Laredo.