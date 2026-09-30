Piloto de vuelo con israelíes a bordo apuñala a otro e intenta estrellar el avión

Partidarios de Noam, un partido político religioso de ultraderecha, bailan y ondean banderas israelíes al recibir a los pasajeros israelíes que viajaban en un vuelo de FlyDubai que realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí, en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel, el miércoles 30 de septiembre de 2026. (Foto AP/Ohad Zwigenberg)

Partidarios de Noam, un partido político religioso de ultraderecha, bailan y ondean banderas israelíes al recibir a los pasajeros israelíes que viajaban en un vuelo de FlyDubai que realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí, en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel, el miércoles 30 de septiembre de 2026. (Foto AP/Ohad Zwigenberg)

TEL AVIV, Israel (AP) — Un piloto apuñaló a otro y luego aparentemente trató de estrellar el avión en que viajaban alrededor de 170 personas el miércoles, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu. Pasajeros y tripulación protagonizaron una dramática intervención para someter al agresor y el avión finalmente realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí.

Al momento en que algunos pasajeros gritaban, el vuelo de FlyDubai que viajaba de Emiratos Árabes Unidos a Israel transmitió una alerta de emergencia y descendió abruptamente miles de metros (pies). Pero el incidente llevó a Israel a desplegar aviones de combate porque suscitó preocupación por un posible secuestro del avión.

A la llegada a Israel de otro avión que trasladó a pasajeros del vuelo del incidente el miércoles por la noche, entre vítores en el aeropuerto, aún no estaba claro qué motivó el ataque.

“Vamos a morir”, recordó la pasajera Naama Bershadski sobre la terrible experiencia. Dijo que cerró los ojos y rezó por un buen final.

Imágenes de video que circulan en redes sociales y que fueron revisadas por The Associated Press muestran a dos hombres en el suelo del avión, con heridas sangrantes. Dos personas parecen estar brindando atención médica de emergencia, y otras dos custodian la cabina.

“Estamos custodiando al piloto”, dice una persona en hebreo. En otro video, pasajeros lloran y gritan angustiados al momento en que el avión se sacude.

Quienes intervinieron “salvaron muchas vidas y evitaron un gran desastre”, dijo Netanyahu, y agregó que Arabia Saudí había arrestado a un piloto cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades. Arabia Saudí no ha ofrecido declaraciones.

El capitán del avión y el primer oficial resultaron heridos y fueron trasladados al hospital, según un comunicado del Aeropuerto Internacional Príncipe Sultán bin Abdulaziz en Tabuk difundido por la televisora estatal saudí Alekhbariya.

Los pasajeros estaban recibiendo atención médica de las autoridades locales, según un funcionario regional, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios.

Netanyahu ha advertido en los últimos días sobre amenazas de seguridad cada vez mayores no especificadas. Al país le faltan una semana para conmemorar el aniversario del ataque encabezado por Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que ha desencadenado una serie de guerras, y semanas para unas elecciones.

Un portavoz de la oficina de Netanyahu dijo que alrededor de 160 personas en el avión eran de Israel.

Dos pilotos pelean y pasajeros y tripulación intervienen

Un funcionario israelí dijo que estalló una pelea entre dos pilotos, uno de los cuales estaba armado con un cuchillo. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque el incidente aún estaba bajo investigación.

Aproximadamente dos horas y media después de despegar desde Dubái, el avión descendió abruptamente desde 10.000 metros a 5.100 metros (alrededor de 33.000 pies a 17.000 pies) en aproximadamente un minuto, antes de hacer un círculo errático cerca de la frontera jordana y finalmente aterrizar en Tabuk aproximadamente una hora después, según FlightRadar24.

Cuando el avión comenzó a caer en picada, un pasajero y un miembro de la tripulación lograron irrumpir en la cabina, dijo Netanyahu, citando al pasajero con el que habló. Otros miembros de la tripulación luego se hicieron cargo de pilotar el avión.

Entre los pasajeros que intervinieron había miembros de las fuerzas de seguridad israelíes y agentes de seguridad a bordo, según una persona familiarizada con una investigación de Arabia Saudí y socios regionales. La persona no estaba autorizada a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

FlyDubai confirmó que “ocurrió un altercado en la cabina de vuelo” y que el avión fue asegurado por la tripulación de servicio “que desvió y aterrizó el avión de forma segura”.

Anteriormente, un funcionario confirmó que Israel movilizó aviones de combate por temor al secuestro. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque el incidente aún estaba bajo investigación.

En medio del caos, pasajeros reaccionan al escuchar pelea

Yasmin Abukasis, cuya hija estaba en el vuelo, dijo que su hija le contó en una llamada telefónica que podía escuchar a alguien gritando “¡ayuda!”.

Abukasis agregó que su hija afirmó que el avión empezó a perder el control, lo que hizo que los pasajeros gritaran de miedo. Agregó que finalmente dos personas pudieron recuperar el control del avión, al tiempo que otras personas intentaban someter a un agresor en el suelo del avión.

Pasajeros del avión dijeron por teléfono a la televisora israelí Ch 12 que también escucharon gritos de viajeros hacia la parte delantera del avión, quienes oyeron el altercado entre los pilotos.

El aeropuerto en Tabuk informó que un vuelo de FlyDubai emitió una llamada de socorro a las 8:44 de la mañana, hora local, antes de aterrizar de forma segura a las 9:45 de la mañana.

El expiloto de United Airlines y experto en seguridad de la aviación Steve Arroyo dijo que le sorprendió que el avión pudiera aterrizar de forma segura luego que la mayor parte del timón se desprendiera de la cola durante el descenso extremo.

“Fue un descenso serio y fuerzas aerodinámicas fuertes sobre ese timón para que eso sucediera. Estoy simplemente asombrado de que el avión no se desarmara”, sostuvo Arroyo.

Israelíes han realizado aterrizajes de emergencia en Arabia Saudí antes

Los israelíes fueron objeto de una serie de secuestros y ataques a aviones por parte de insurgentes palestinos en las décadas de 1960 y 1970. Israel no ha sufrido un secuestro aéreo en décadas, pero cuenta con algunas de las medidas de seguridad aeroportuaria más estrictas del mundo, incluyendo en los vuelos con destino a Israel.

El aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí no fue el primero para un avión que llevaba a israelíes de regreso a casa. El reino no tiene vínculos diplomáticos formales con Israel, pero puso fin en 2022 a su prohibición de larga data de que vuelos israelíes sobrevolaran su territorio.

Desde entonces, Arabia Saudí ha coordinado múltiples aterrizajes de emergencia para pasajeros israelíes, incluido en 2023 cuando un avión experimentó una falla eléctrica.

Emiratos se ha convertido en un destino vacacional popular para los turistas israelíes desde la normalización de la relación entre las dos naciones en 2020. FlyDubai es la aerolínea de bajo costo hermana de Emirates Airlines.