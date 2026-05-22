Recibe gobernador a históricos campeones tamaulipecos

El mandatario estatal felicitó a ambos deportistas por poner en alto el nombre de Tamaulipas y los invitó a continuar por el camino del deporte, la disciplina y el éxito

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya, sostuvo un encuentro con dos de los campeones tamaulipecos que conquistaron medalla de oro en la Olimpiada Nacional 2026, Eduardo Sagástegui, en judo, y Yeray Becerra, en atletismo, quien además rompió el récord nacional en los 800 metros planos con un tiempo de 1:51.24.

Durante la reunión, el mandatario estatal felicitó a ambos deportistas por poner en alto el nombre de Tamaulipas y los invitó a continuar por el camino del deporte, la disciplina y el éxito.

“Nos sentimos muy orgullosos de ustedes, sigan trabajando con esa entrega y compromiso. Tamaulipas necesita jóvenes como ustedes que sean ejemplo para las nuevas generaciones”, expresó el gobernador.

Asimismo, reiteró el respaldo total del Gobierno del Estado hacia los atletas tamaulipecos y destacó la importancia de seguir fortaleciendo el deporte en todas sus disciplinas.

Por su parte, los campeones compartieron parte de su experiencia en la máxima justa nacional, hablaron sobre el esfuerzo realizado durante su preparación y agradecieron el apoyo recibido por parte de sus entrenadores, familias y autoridades estatales.

“Es un orgullo representar a Tamaulipas y lograr este resultado después de tanto trabajo. Agradecemos todo el apoyo que hemos recibido para seguir creciendo”, comentaron los atletas durante el encuentro.

En la reunión también estuvieron presentes Silvia Casas, secretaria de Bienestar Social, y Manuel Virués Lozano, director general del INDE Tamaulipas, quienes reiteraron su compromiso de continuar impulsando a los jóvenes talentos deportivos de la entidad.