Rechazan hoteleros fin a puentes vacacionales que propone AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) manifestó su rechazo de forma categórica a la desaparición de los fines de semana largos, sugerida esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

En representación de las empresas agremiadas, el presidente del organismo, Braulio Arsuaga, recalcó que los “puentes” representan un ingreso importante para hoteles, restaurantes, agencias de viaje, empresas de transporte y demás servicios relacionados con la industria del descanso.

“A nombre de la ANCH-Hoteles por México, le solicitamos frenar esta modificación que planea enviar el presidente López Obrador, a fin de respaldar y salvaguardar al sector turismo, cuya actividad actualmente representa casi el 9 por ciento del Producto Interno Bruto del País y genera 3.8 millones de empleos”, expresó en una carta dirigida al Secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco.

Por otro lado, el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Eduardo Paniagua, comentó que la propuesta de reforma primero deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente y ponerse en análisis para determinar si hay elementos suficientes que demuestren si hay o no beneficio con la disposición.

“Como Asociación entendemos que es una idea, no es una orden, no se va a poder hacer este año, eso va a ser imposible y no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana”, mencionó Paniagua.

Los fines de semana largos nacieron a partir de una modificación a la Ley Federal de Trabajo, como resultado de una propuesta de la iniciativa privada en 2006 para incentivar el turismo en México.

En ella se estableció que los días de descanso correspondientes a las conmemoraciones del 21 de marzo, Natalicio de Benito Juárez; 5 de febrero, Aniversario de la Promulgación de la Constitución; y del 20 de noviembre, inicio del movimiento de la Revolución Mexicana, fueran feriados al siguiente lunes inmediato.

De acuerdo con la Sectur, para el periodo vacacional del viernes 31 de enero al lunes 3 de febrero, se estimó saldrían de viaje alrededor de un millón 600 mil vacacionistas, que generarían una ocupación hotelera de 62.7 por ciento y dejarían una derrama económica cercana a los 4 mil millones de pesos.

…Y Concanaco prevé varias afectaciones

La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco Servytur) se pronunció a favor de que se mantengan los “puentes” cercanos a la conmemoración de fechas históricas, ya que la derrama económica que generan es importante.

“En estos días de descanso aumentan el uso de transporte foráneo, el consumo de alimentos en restaurantes y la afluencia en centros de entretenimiento y fortalecen el consumo interno y la proveeduría local”, subrayó José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servytur.

Advirtió que de llegarse a eliminar los fines de semana largos, destinos cercanos a la Ciudad de México, como los Pueblos Mágicos, se verían afectados.

El líder empresarial añadió que esta medida propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador también afectaría el programa de El Buen Fin, que se realiza en un fin de semana largo, ya que coincide con el día inhábil correspondiente al lunes anterior al 20 de noviembre.

El año pasado, en dichas fechas, se produjo una derrama económica de 120 mil millones de pesos.