Receptor de Steelers DK Metcalf suspendido dos juegos tras altercado con fan en Detroit

Bajo el acuerdo colectivo de trabajo, Metcalf puede apelar la suspensión; se llevará a cabo una audiencia rápida por el comisionado o su designado

DK Metcalf, de los Steelers de Pittsburgh, se retira del campo tras un juego de fútbol americano de la NFL contra los Lions de Detroit, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Detroit. (AP Photo/Ryan Sun)

PITTSBURGH.- La NFL ha suspendido al receptor abierto de los Steelers de Pittsburgh, DK Metcalf, por dos juegos tras un altercado en el que Metcalf se vio involucrado con un aficionado durante la victoria del equipo sobre Detroit.

La liga determinó que las acciones de Metcalf violaron la política de la liga, que especifica que “los jugadores no pueden entrar en las gradas ni confrontar a los aficionados en ningún momento durante el día del juego y si un jugador hace contacto físico innecesario con un aficionado de cualquier manera que constituya conducta antideportiva o presente problemas de control de multitudes y/o riesgo de lesión, será considerado responsable.”

Metcalf será elegible para regresar al roster activo de los Steelers el lunes cinco de enero, después de los juegos del equipo en la Semana 17 contra los Browns de Cleveland y la Semana 18 contra los Ravens de Baltimore.

Las cámaras de CBS-TV captaron a Metcalf y Ryan Kennedy, un aficionado de los Lions que llevaba una peluca azul y una camiseta azul y negra que coincidía con los colores de Detroit, teniendo un intercambio a lo largo de la barandilla en el segundo cuarto de la victoria de Pittsburgh por 29-24.

Kennedy se inclinó sobre la barandilla durante el intercambio, y la peluca azul cayó hacia adelante cubriendo su rostro. La interacción terminó con Metcalf extendiendo su brazo derecho hacia la cabeza de Kennedy, aunque leve, si hizo contacto.

Metcalf permaneció en el juego, terminando con cuatro recepciones para 42 yardas. No estuvo disponible para los reporteros después y no apareció en su casillero el lunes durante los 45 minutos de disponibilidad para los medios del club. Metcalf ha hablado regularmente los miércoles durante la temporada.

El entrenador de Pittsburgh, Mike Tomlin, dijo el domingo que “escuchó sobre” el intercambio pero no lo vio y en ese momento no había tenido la oportunidad de discutirlo con Metcalf.

El ex receptor abierto de la NFL, Chad Ochocinco, dijo durante un podcast que co-presenta con el ala cerrada del Salón de la Fama, Shannon Sharpe, que Metcalf le dijo que el aficionado usó un insulto racial y menospreció a la madre de Metcalf.

Un comunicado emitido a The Associated Press en nombre de Kennedy por un bufete de abogados de Michigan el lunes dijo que Kennedy “niega categóricamente” haber usado un insulto o cualquier otra declaración despectiva durante el intercambio.

El comunicado emitido por Shawn Head y Sean Murphy del bufete de abogados Head Murphy calificó las acusaciones de “completamente falsas.”

“En ningún momento antes, durante o después del incidente, el Sr. Kennedy usó insultos raciales o discursos de odio de ningún tipo”, decía el comunicado. “Las afirmaciones que sugieren lo contrario son falsas y no están respaldadas por evidencia en video, testimonios de testigos o cualquier informe contemporáneo.”

El comunicado dijo que Kennedy no haría más comentarios porque “este asunto probablemente será ahora objeto de procedimientos legales formales.”

El comunicado agregó que Kennedy, quien dijo al Detroit Free Press que es de Pinckney, Michigan, a aproximadamente una hora al oeste de Ford Field, ha sido objeto de “acoso, amenazas y mensajes que abogan por la violencia” tras el incidente.

Kennedy dijo al periódico que Metcalf le rasgó la camiseta durante el incidente. Kennedy también dijo al Free Press que estaba llamando a Metcalf por su nombre de pila, DeKaylin.

El incidente no es el primero entre un atleta profesional y un aficionado durante un evento deportivo en vivo.

El intercambio entre Metcalf y el aficionado ocurrió cinco meses después de que el lanzador relevista de los Piratas de Pittsburgh, Dennis Santana, fuera suspendido y multado por MLB tras una confrontación con un aficionado en un juego entre los Piratas y los Tigres de Detroit en Comerica Park, que está a una cuadra de Ford Field.

El incidente más notorio entre jugadores y aficionados ocurrió en 2004 cuando varios miembros de los Pacers de Indiana, incluido el escolta Ron Artest (ahora conocido como Metta World Peace), pelearon con aficionados dentro del ahora demolido Palace en un juego entre los Pacers y los Pistons de Detroit en lo que se conoce universalmente como “La Batalla del Palace.”